国际油市：亚洲燃料油即期价差先跌后缩减跌幅，新加坡库存升高

路透新加坡2月9日 - 亚洲燃料油即期价差盘中下跌，此前官方数据显示，2月8日止当周，新加坡在岸燃料油库存升至六个月高位，但之后随着交易商考量3月供应情况，价差缩减跌幅。

大多数交易商预期库存会增加，其焦点仍放在3月到达的套利船货，这料将减少，迄今大多数预估介于400万-450万吨。

根据汤森路透石油研究的评估，由于亚洲价格指标强劲，2月来自西方的套利船货估计约为530万吨。

行业消息人士表示，1030GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3/4月跨月价差持平于上交易日结算价。4/5月跨月价差则较上交易日小跌。

现货380-cst每吨较新加坡报价的贴水较上交易日减少0.46美元至负0.72美元，受到新加坡库存增加和供应商积极卖出所累。