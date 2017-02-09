国际油市：亚洲燃料油即期价差先跌后缩减跌幅，新加坡库存升高

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透新加坡2月9日 - 亚洲燃料油即期价差盘中下跌，此前官方数据显示，2月8日止当周，新加坡在岸燃料油库存升至六个月高位，但之后随着交易商考量3月供应情况，价差缩减跌幅。
大多数交易商预期库存会增加，其焦点仍放在3月到达的套利船货，这料将减少，迄今大多数预估介于400万-450万吨。
根据汤森路透石油研究的评估，由于亚洲价格指标强劲，2月来自西方的套利船货估计约为530万吨。
行业消息人士表示，1030GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3/4月跨月价差持平于上交易日结算价。4/5月跨月价差则较上交易日小跌。
现货380-cst每吨较新加坡报价的贴水较上交易日减少0.46美元至负0.72美元，受到新加坡库存增加和供应商积极卖出所累。
现货市场有一笔交易。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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