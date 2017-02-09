版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 20:25 BJT

美股业绩：可口可乐公布连七季营收下滑，美元升值致海外营收缩水

路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。

截至12月31日止的第四季，可归属于公司股东的净利下滑至5.50亿美元，每股盈余0.13美元，上年同期为12.4亿美元或0.28美元。

第四季财报中包括与北美装瓶业务部分重新授权的9.19亿美元费用。

净营业收入从100亿美元降至94.1亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐