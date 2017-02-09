美股业绩：可口可乐公布连七季营收下滑，美元升值致海外营收缩水

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。
截至12月31日止的第四季，可归属于公司股东的净利下滑至5.50亿美元，每股盈余0.13美元，上年同期为12.4亿美元或0.28美元。
第四季财报中包括与北美装瓶业务部分重新授权的9.19亿美元费用。
净营业收入从100亿美元降至94.1亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。