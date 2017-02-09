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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 20:24 BJT

美股业绩：推特第四季营收增幅为上市来最低，净损扩大

路透2月9日 - 推特(Twitter)周四公布季度营收增幅为公司上市以来最低，因面对来自Snap Inc的Snapchat和Facebook Instagram来势汹汹的竞争。

推特在截至12月31日止的第四季净损扩大至1.671亿美元，或每股亏损0.23美元，上年同期分别为9,024万美元或0.13美元。

第四季重整支出从上年同期的1,290万美元扩大至1.012亿美元。

营收增长1%至7.17亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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