美股业绩：推特第四季营收增幅为上市来最低，净损扩大

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透2月9日 - 推特(Twitter)周四公布季度营收增幅为公司上市以来最低，因面对来自Snap Inc的Snapchat和Facebook Instagram来势汹汹的竞争。
推特在截至12月31日止的第四季净损扩大至1.671亿美元，或每股亏损0.23美元，上年同期分别为9,024万美元或0.13美元。
第四季重整支出从上年同期的1,290万美元扩大至1.012亿美元。
营收增长1%至7.17亿美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。