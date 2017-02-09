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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 20:56 BJT

国际油市：沙特和委内瑞拉正在检视油市状况--沙特新闻机构SPA

路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。

SPA指出，法力赫与委内瑞拉外交部长Delcy Rodriguez及石油部长Nelson Martinez讨论他们对于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC间缩减石油产出的承诺。

法力赫指出，两国之间多年来持续合作。委内瑞拉代表团的访问是OPEC与非OPEC国家协调并讨论油市状况的巡回活动之一。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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