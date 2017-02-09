国际油市：沙特和委内瑞拉正在检视油市状况--沙特新闻机构SPA

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
SPA指出，法力赫与委内瑞拉外交部长Delcy Rodriguez及石油部长Nelson Martinez讨论他们对于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC间缩减石油产出的承诺。
法力赫指出，两国之间多年来持续合作。委内瑞拉代表团的访问是OPEC与非OPEC国家协调并讨论油市状况的巡回活动之一。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。