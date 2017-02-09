表格：美国2月2日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透华盛顿2月9日 - 美国农业部(USDA)周四公布，2月2日止当周农作物出口销售报告( 单位为千吨； 棉花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 527.3 16.3 543.6 607.7 16.3 23,414.9 17,039.7 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 26.2 玉米 971.7 34.5 1,006.2 1,184.6 34.5 41,189.4 24,630.4 高粱 8.4 0.0 8.4 24.1 0.0 3,250.0 6,112.3 大豆 536.3 129.3 665.6 587.6 129.3 51,000.7 41,120.1 豆粕 347.7 1.0 348.7 365.8 2.0 7,026.1 7,043.6 豆油 35.3 0.0 35.3 35.5 0.0 697.9 612.8 皮马棉 4.0 0.0 4.0 4.2 0.0 455.0 303.3 陆地棉 208.1 46.0 254.1 209.3 46.0 9,948.3 6,027.6 稻米 86.1 3.0 89.1 88.9 3.0 2,228.0 2,154.1 (完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。