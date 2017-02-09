欧股业绩：意大利裕信银行第四季净损136亿欧元，坏账拨备近100亿欧元

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透米兰2月9日 - 意大利资产规模最大的银行--裕信银行(UniCredit)周四表示，第四季录得净损136亿欧元(145亿美元)，因该行大举清理帐册。
裕信第四季提列近100亿欧元已涵盖贷款帐目损失；该行本周开始出售130亿欧元股票，藉以提升资本基础。
裕信称受到减计影响，去年底CET 1比率降至8.15%，低于欧洲央行所设下的10%规定。但该行指出，一旦完成增资，该比率将会回升至11.15%。(完) (编译 张明钧; 审校 李军)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。