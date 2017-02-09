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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 22:08 BJT

欧股业绩：意大利裕信银行第四季净损136亿欧元，坏账拨备近100亿欧元

路透米兰2月9日 - 意大利资产规模最大的银行--裕信银行(UniCredit)周四表示，第四季录得净损136亿欧元(145亿美元)，因该行大举清理帐册。

裕信第四季提列近100亿欧元已涵盖贷款帐目损失；该行本周开始出售130亿欧元股票，藉以提升资本基础。

裕信称受到减计影响，去年底CET 1比率降至8.15%，低于欧洲央行所设下的10%规定。但该行指出，一旦完成增资，该比率将会回升至11.15%。(完) (编译 张明钧; 审校 李军)
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