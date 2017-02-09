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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 22:27 BJT

英国债市：30年期英债标售需求为7月来最弱，因本周价格上涨和有新供应

路透伦敦2月9日 - 英国周四标售30年期公债，需求为去年7月以来常规公债标售最弱，受累于本周英债价格上涨，和下周将有第二笔银团发售大规模长债。

英国标售25亿英镑(合31.4亿美元)票息为1.5%，2047年到期英债，投标倍数为1.63，此为7月20日常规公债标售最小的投标倍数。

法国兴业银行固定收益策略师Jason Simpson说，过去一周英债价格上涨，令标售前英债价格较贵。指标30年期英债收益率本周下跌了10个基点。

Simpson也表示，退休基金等机构投资者可能没有行动，等待下周透过银团发售的通膨保值公债。这批通膨保值公债票息为0.125%，将于2065年到期，可能周二发售。

新一批英国官方经济数据将在周五出炉，预料不太可能影响英债市场的走势，但会显示出经济力度是否和英国央行的预期一致。英央行预计，2017年经济成长2.0%。

在1330 GMT，10年期英债收益率上升接近2个基点，至1.23%。

10年期英债和可比德债利差报93.3个基点，日内走宽约1个基点。(完) 　　 (编译 利棣儿；审校 李军)
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