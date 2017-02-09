英国债市：30年期英债标售需求为7月来最弱，因本周价格上涨和有新供应

《全球主要央行动态》--5月18日-5月25日
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透伦敦2月9日 - 英国周四标售30年期公债，需求为去年7月以来常规公债标售最弱，受累于本周英债价格上涨，和下周将有第二笔银团发售大规模长债。
英国标售25亿英镑(合31.4亿美元)票息为1.5%，2047年到期英债，投标倍数为1.63，此为7月20日常规公债标售最小的投标倍数。
法国兴业银行固定收益策略师Jason Simpson说，过去一周英债价格上涨，令标售前英债价格较贵。指标30年期英债收益率本周下跌了10个基点。
Simpson也表示，退休基金等机构投资者可能没有行动，等待下周透过银团发售的通膨保值公债。这批通膨保值公债票息为0.125%，将于2065年到期，可能周二发售。
新一批英国官方经济数据将在周五出炉，预料不太可能影响英债市场的走势，但会显示出经济力度是否和英国央行的预期一致。英央行预计，2017年经济成长2.0%。
在1330 GMT，10年期英债收益率上升接近2个基点，至1.23%。
10年期英债和可比德债利差报93.3个基点，日内走宽约1个基点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透新加坡5月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝倾向于再度试探每吨1,940美元的支撑位，若跌破可能会进一步跌至1,933美元。
下一道阻力位将在5,736美元，若攻破则可望升向5,771美元。期铜最终勉力在下降趋势线上方徘徊。然而，除非升破5,736美元，否则走势看来仍不稳，或将重探周三低位5,635美元。