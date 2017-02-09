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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 23:13 BJT

亚洲橡胶：2月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透2月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘
收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  2月      331.4       8     330.7      11
    *  3月      327.4      22       327       4
    *  4月      319.5      49     317.8      44 
    *  5月      314.6     138       311     115
    *  6月      310.5     525     305.3     547
    *  7月    　307.7   4,496       303   1,645
    
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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