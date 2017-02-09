USDA月报：2月9日美国棉花主要信息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触3月初以来最低，因需求不振
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透2月9日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国 棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包 ，480磅/包)。 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估值 1月预估 2月预估 种植面积(百万英亩) 11.04 8.58 10.07 10.07 收割面积(百万英亩) 9.35 8.07 9.52 9.52 单产/英亩 838 766 855 855 产量 16.32 12.89 16.96 16.96 出口 11.25 9.15 12.50 12.70 年末库存 3.65 3.80 5.00 4.80 (完) 浏览美国农业部的相关新闻，请点选 。 (编译 李军; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。