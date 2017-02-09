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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 01:07 BJT

USDA月报：2月9日美国棉花主要信息

    路透2月9日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国
棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包
，480磅/包)。
    
                        2014/15   2015/16     2016/17   2016/17
                         实际值   　预估值     1月预估   2月预估
  
    种植面积(百万英亩)     11.04     8.58       10.07      10.07
    收割面积(百万英亩)      9.35     8.07        9.52       9.52
    单产/英亩                838      766         855        855
    产量                   16.32    12.89       16.96      16.96
    出口                   11.25     9.15       12.50      12.70
    年末库存                3.65     3.80        5.00       4.80
(完)
    
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