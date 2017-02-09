USDA月报：2月9日美国农作物主要信息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触3月初以来最低，因需求不振
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透2月9日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国 农作物主要信息如下: 大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 1月 2月 大豆 种植(百万英亩) 83.3 82.7 83.4 83.4 收割(百万英亩) 82.6 81.7 82.7 82.7 单产(蒲式耳/英亩) 47.5 48.0 52.1 52.1 产量 3,927 3,926 4,307 4,307 压榨 1,873 1,886 1,930 1,930 出口 1,842 1,936 2,050 2,050 年末库存 191 197 420 420 豆油(百万磅) 产量 21,399 21,950 22,390 22,390 出口 2,014 2,240 2,150 2,150 年末库存 1,855 1,687 1,652 1,677 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 45,062 44,672 45,411 45,411 出口 13,108 11,963 11,600 11,600 年末库存 260 264 300 300 小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 1月 2月 种植(百万英亩) 56.8 55.0 50.2 50.2 收割(百万英亩) 46.4 47.3 43.9 43.9 单产(蒲式耳/英亩) 43.7 43.6 52.6 52.6 产量 2,026 2,062 2,310 2,310 出口 864 775 975 1,025 年末库存 752 976 1,186 1,139 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 1月 2月 种植(百万英亩) 90.6 88.0 94.0 94.0 收割(百万英亩) 83.1 80.8 86.7 86.7 单产(蒲式耳/英亩) 171.0 168.4 174.6 174.6 产量 14,216 13,602 15,148 15,148 出口 1,867 1,898 2,225 2,225 年末库存 1,731 1,737 2,355 2,320(完 ) (编译 利棣儿；审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。