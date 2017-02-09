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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 01:07 BJT

USDA月报：2月9日美国农作物主要信息

    路透2月9日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国
农作物主要信息如下:
    
    大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)      

                      2014/15    2015/16     2016/17  2016/17
                       实际值     预估         1月  　　2月
大豆
  种植(百万英亩)        83.3     82.7          83.4       83.4
  收割(百万英亩)        82.6     81.7          82.7       82.7
  单产(蒲式耳/英亩)     47.5     48.0          52.1       52.1
  产量                 3,927    3,926         4,307      4,307  
  压榨                 1,873    1,886         1,930      1,930
  出口                 1,842    1,936         2,050      2,050 
  年末库存               191      197           420        420

豆油(百万磅)
  产量                 21,399   21,950        22,390     22,390
  出口                  2,014    2,240         2,150      2,150
  年末库存              1,855    1,687         1,652      1,677 
豆粕(豆粉)(千短吨)
  产量                 45,062   44,672        45,411     45,411
  出口                 13,108   11,963        11,600     11,600
  年末库存                260      264           300        300
    
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
                      2014/15    2015/16     2016/17    2016/17
                       实际值     预估         1月  　  　2月
  种植(百万英亩)        56.8     55.0          50.2       50.2
  收割(百万英亩)        46.4     47.3          43.9       43.9
  单产(蒲式耳/英亩)     43.7     43.6          52.6       52.6
  产量                 2,026    2,062         2,310      2,310
  出口                   864      775           975      1,025
  年末库存               752      976         1,186      1,139

玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
                      2014/15    2015/16     2016/17   2016/17
                       实际值     预估         1月  　 　2月
  种植(百万英亩)        90.6      88.0        94.0       94.0
  收割(百万英亩)        83.1      80.8        86.7       86.7
  单产(蒲式耳/英亩)    171.0     168.4       174.6      174.6
  产量                14,216    13,602      15,148     15,148
  出口                 1,867     1,898       2,225      2,225
  年末库存             1,731     1,737       2,355      2,320(完
) (编译 利棣儿；审校 李军)
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