欧元债市：受创的法国公债反弹，收益率降至两周低位

* 法国公债收益率降至两周低位

* 其它欧元区公债收益率从近期触及的数月高位回落

* 分析师表示，因回补空头

路透伦敦2月9日 - 法国指标公债收益率周四返回1%以下，为两周来首次，因投资者感到近期法国公债抛售过度，这盖过了对政治风险的担忧。

法国极右翼政党民族阵线领导人勒庞在春季大选前的支持率上升，令投资者倍感不安，扶助本周法国和德国公债利差走宽至数年最宽水准。

但法国公债周四收复失地，和其他欧债走势一致。之前这些公债遭到抛售，因政治风险加剧和担忧欧洲央行将撤走货币刺激措施。

分析师表示，市场上的法国公债空头头寸已到了，需要更多负面消息为进一步抛售提供理据的地步。

“目前的市场环境是，政治风险是关注焦点，但在未来一段时间内，这方面不会有任何决定性的消息，”法国农业信贷银行欧洲固定收益策略师Orlando Green说。“部分市场人士轧平头寸，稍作喘息，思考未来该如何行动。”

此外，对欧洲央行不太可能在政治风险高涨的情况下撤走其购债计划的观点，也扶助欧债普遍反弹，分析师表示。

欧洲央行总裁德拉吉本周表示，欧元区经济复苏正在加快，但仍需要刺激，所以欧洲央行不准备撤走支持性措施。周四稍后德拉吉将与德国总理梅克尔会晤。

法国10年期公债收益率下跌4个基点，至0.96%的两周低位，和可比德债利差从四年高位回落。

多数其他欧元区公债收益率下跌1-6个基点不等。

意大利和西班牙10年期公债收益率各跌约5个基点，前者触及两周低位2.17%。

德国10年期公债收益率脱离周三触及的两周半低点，因对德债的避险需求减退。

分析师认为，对希腊忧虑的重燃，可能加剧投资者对欧元区稳定的担忧。

两年期希腊公债收益率上涨至约10.09%，为去年6月来最高。(完)