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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 05:10 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.59%，纳斯达克指数攀升0.58%

路透纽约2月9日 - 美国股市三大股指周四创下纪录高位，此前美国总统特朗普称，数周内将就税收政策发布重大声明，但他没有提供更多细节。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收升118.06点，或0.59%，至20,172.40点；标准普尔500指数收涨13.20点，或0.58%，至2,307.87点；纳斯达克指数上扬32.73点，或0.58%，至5,715.18点。(完) 　　 (编译 利棣儿；审校 李军)
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