美国股市：道琼工业指数收高0.59%，纳斯达克指数攀升0.58%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触3月初以来最低，因需求不振
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透纽约2月9日 - 美国股市三大股指周四创下纪录高位，此前美国总统特朗普称，数周内将就税收政策发布重大声明，但他没有提供更多细节。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收升118.06点，或0.59%，至20,172.40点；标准普尔500指数收涨13.20点，或0.58%，至2,307.87点；纳斯达克指数上扬32.73点，或0.58%，至5,715.18点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。