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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月9日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  103.34    -0.23    -0.22   1580517
    京东                       29.01    +0.03    +0.10   6234499
    新浪                       74.30    +0.41    +0.55    552668
    搜狐                       39.66    -0.13    -0.33    143482
    网易                      257.56    -7.96    -3.00   2341522
    百度                      181.50    +0.00    +0.00   1743304
    
    台湾
    台湾积体电路               30.21    -0.12    -0.40   2185562
    联电                        1.83    +0.00    +0.00    149510
    日月光                      6.02    +0.00    +0.00    251858
    硅品精密                    7.72    +0.03    +0.39     81437
    和信超媒体                  3.14    +0.03    +0.96     15116
    友达                        4.02    +0.03    +0.75    161819
    中华电信                   32.01    -0.24    -0.74    105464
    台湾国际航电               49.13    +0.28    +0.57    738913
    
    香港
    中国移动                   56.82    -0.31    -0.54    122516
    中国联通                   12.20    -0.07    -0.57     60193
    中国电信                   48.80    +0.37    +0.76     10182
    中芯国际                    7.23    -0.10    -1.36     37643
    电讯盈科                    0.00    +0.00    +0.00        50
    (完) (整理 张涛；审校 张荻)
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