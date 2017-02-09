《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月9日

美国热股：惠普第二季业绩好于预期，盘初基本持平
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.34 -0.23 -0.22 1580517 京东 29.01 +0.03 +0.10 6234499 新浪 74.30 +0.41 +0.55 552668 搜狐 39.66 -0.13 -0.33 143482 网易 257.56 -7.96 -3.00 2341522 百度 181.50 +0.00 +0.00 1743304 台湾 台湾积体电路 30.21 -0.12 -0.40 2185562 联电 1.83 +0.00 +0.00 149510 日月光 6.02 +0.00 +0.00 251858 硅品精密 7.72 +0.03 +0.39 81437 和信超媒体 3.14 +0.03 +0.96 15116 友达 4.02 +0.03 +0.75 161819 中华电信 32.01 -0.24 -0.74 105464 台湾国际航电 49.13 +0.28 +0.57 738913 香港 中国移动 56.82 -0.31 -0.54 122516 中国联通 12.20 -0.07 -0.57 60193 中国电信 48.80 +0.37 +0.76 10182 中芯国际 7.23 -0.10 -1.36 37643 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 50 (完) (整理 张涛；审校 张荻)
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。