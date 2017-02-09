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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 06:25 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元全面上涨，受特朗普政府将公布重大税改计划提振

    * 特朗普宣布将公布税改计划，股市和美债收益率也受到提振
    * 美国初请失业金人数下降，趸售库存急升
    * 新西兰元兑美元下滑，因央行立场偏鸽派

 (新增汇率表格)
    路透纽约2月9日 - 美元周四全面上涨，兑日圆创下三周来最大单日升幅，此前美国总
统特朗普称，将在未来几周公布一项“重大”税务计划。
    
    美元兑欧元过去四日内第三日走坚，兑瑞郎攀升至逾一周高位，因周四出炉的美国经济
数据良好。
        
    特朗普在竞选时承诺，将透过增加支出和减税等大规模财政措施来提振美国经济。但这
些计划一直都缺乏细节，投资者已经等得有些不耐烦了。
    
    特朗普周四在和航空公司高管会晤时表示，政府将公布“一些重大税务举措，”不过，
他没有透露更多细节。
    
    “美元全面上涨，受到特朗普计划在未来数周公布，用他的话说，重大的税务举措的消
息推动，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien说。
    
    “这是特朗普胜选后不久美元上涨的关键所在。我认为，今天的消息再度让投资者感到
振奋。”
    
    在特朗普胜选后的一个半月里，美元指数      上涨超过5%，但年内迄今仍下跌，因特
朗普对贸易和移民政策的关注超过了财政刺激政策。
    
    他的内阁人选也招致强烈反对，他禁止七个穆斯林国家公民和难民入境美国的行政令，
在全球引发大规模示威。
    
    这让投资者踌躇不前，因许多人担心，特朗普的财政计划将会退居次席，或将在国会遭
遇更激烈的反对。但周四的声明扶助美元重回上行轨道。
    
    在午后交易中，美元兑日圆      上涨1.2%，至113.27日圆，此前触及2月3日来最高11
3.29。
    
    周四发布的数据显示，美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，12月趸售
(批发)库存连续第二个月急升。            这也提振美元。
    
    美元指数      升0.4%，至100.64。美元兑瑞郎      上扬0.6%，报1.0012瑞郎。
    
    新西兰元兑美元      大幅下跌，下滑超过1%，此前新西兰央行暗示，升息可能要等到
至少两年后。
    
    欧元兑美元      下滑0.4%，报1.0656美元，受政治风险拖累，主要是法国大选将至带
来的风险，欧元可能录得近两个月来最大周度跌幅。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0654   1.0697   -0.40   +1.34   1.0513
    美元/日圆                   113.22   111.93   +1.15   -3.12   116.87
    欧元/日圆                   120.66   119.73   +0.78   -2.01   123.14
    美元/瑞郎                   1.0015   0.9943   +0.72   -1.60   1.0178
    英镑/美元                   1.2494   1.2537   -0.34   +1.28   1.2336
    美元/加元                   1.3143   1.3143   +0.00   -2.14   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8627   6.8414   +0.31   -1.58   6.9726
    澳元/美元                   0.7622   0.7645   -0.30   +5.64   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0671   1.0639   +0.30   -0.43   1.0717
    欧元/英镑                   0.8522   0.8529   -0.08   +0.05   0.8518
    新西兰元/美元               0.7184   0.7264   -1.10   +3.50   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3286   8.3112   +0.21   -3.57   8.6370
    欧元/挪威克朗               8.8818   8.8949   -0.15   -2.25   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.9040   8.8345   +0.79   -2.24   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.4877   9.4523   +0.37   -0.96   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
　　 (编译 利棣儿；审校 母红)
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