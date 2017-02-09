更新版 1-《全球汇市》美元全面上涨，受特朗普政府将公布重大税改计划提振

* 特朗普宣布将公布税改计划，股市和美债收益率也受到提振 * 美国初请失业金人数下降，趸售库存急升 * 新西兰元兑美元下滑，因央行立场偏鸽派 (新增汇率表格) 路透纽约2月9日 - 美元周四全面上涨，兑日圆创下三周来最大单日升幅，此前美国总 统特朗普称，将在未来几周公布一项“重大”税务计划。 美元兑欧元过去四日内第三日走坚，兑瑞郎攀升至逾一周高位，因周四出炉的美国经济 数据良好。 特朗普在竞选时承诺，将透过增加支出和减税等大规模财政措施来提振美国经济。但这 些计划一直都缺乏细节，投资者已经等得有些不耐烦了。 特朗普周四在和航空公司高管会晤时表示，政府将公布“一些重大税务举措，”不过， 他没有透露更多细节。 “美元全面上涨，受到特朗普计划在未来数周公布，用他的话说，重大的税务举措的消 息推动，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien说。 “这是特朗普胜选后不久美元上涨的关键所在。我认为，今天的消息再度让投资者感到 振奋。” 在特朗普胜选后的一个半月里，美元指数 上涨超过5%，但年内迄今仍下跌，因特 朗普对贸易和移民政策的关注超过了财政刺激政策。 他的内阁人选也招致强烈反对，他禁止七个穆斯林国家公民和难民入境美国的行政令， 在全球引发大规模示威。 这让投资者踌躇不前，因许多人担心，特朗普的财政计划将会退居次席，或将在国会遭 遇更激烈的反对。但周四的声明扶助美元重回上行轨道。 在午后交易中，美元兑日圆 上涨1.2%，至113.27日圆，此前触及2月3日来最高11 3.29。 周四发布的数据显示，美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，12月趸售 (批发)库存连续第二个月急升。 这也提振美元。 美元指数 升0.4%，至100.64。美元兑瑞郎 上扬0.6%，报1.0012瑞郎。 新西兰元兑美元 大幅下跌，下滑超过1%，此前新西兰央行暗示，升息可能要等到 至少两年后。 欧元兑美元 下滑0.4%，报1.0656美元，受政治风险拖累，主要是法国大选将至带 来的风险，欧元可能录得近两个月来最大周度跌幅。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0654 1.0697 -0.40 +1.34 1.0513 美元/日圆 113.22 111.93 +1.15 -3.12 116.87 欧元/日圆 120.66 119.73 +0.78 -2.01 123.14 美元/瑞郎 1.0015 0.9943 +0.72 -1.60 1.0178 英镑/美元 1.2494 1.2537 -0.34 +1.28 1.2336 美元/加元 1.3143 1.3143 +0.00 -2.14 1.3430 美元/离岸人民币 6.8627 6.8414 +0.31 -1.58 6.9726 澳元/美元 0.7622 0.7645 -0.30 +5.64 0.7215 欧元/瑞郎 1.0671 1.0639 +0.30 -0.43 1.0717 欧元/英镑 0.8522 0.8529 -0.08 +0.05 0.8518 新西兰元/美元 0.7184 0.7264 -1.10 +3.50 0.6941 美元/挪威克朗 8.3286 8.3112 +0.21 -3.57 8.6370 欧元/挪威克朗 8.8818 8.8949 -0.15 -2.25 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9040 8.8345 +0.79 -2.24 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4877 9.4523 +0.37 -0.96 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)