日韩经济指标预测--2月10日-2月19日****

美国热股：惠普第二季业绩好于预期，盘初基本持平
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月9日(四) 2350 日本企业物价指数(较前月) 1月 +0.2% +0.6% (较上年同期) 持平 -1.2% 2月10日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月13日当周 2月12日(日) 2350 日本GDP(较前季) 第四季 +0.3% +0.3% 环比年率 +1.1% +1.3% 2月13日(一) 2100 韩国出口价格 (较上年同期) 1月 -- +6.3% 进口价格 (较上年同期) -- +9.2% 2月13-20日 2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 正18 2月14日(二) 0430 日本工业生产 12月修正值 -- +0.5% 产能利用率指数(较前月) -- +3.0% 2300 韩国失业率 1月 -- 3.4% 2月15-22 0200 韩国贸易收支(亿美元) 1月修正值 -- 顺差32 出口(较上年同期) -- +11.2% 进口(较上年同期) -- +18.6% 2月16日(四) 暂无重要经济数据公布。 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +1.8% (较前月) -- +0.8% (完) (整理 李爽 审校 张荻)
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。