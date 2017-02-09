版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 06:23 BJT

****日韩经济指标预测--2月10日-2月19日****

    以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段     预估值        前值    
    
    2月6日当周 
    
    2月9日(四)
    2350 日本企业物价指数(较前月)                     1月    +0.2%         +0.6%
                         (较上年同期)                         持平         -1.2%  
    
    2月10日(五)
    暂无重要经济数据公布。      
    
    2月13日当周
    
    2月12日(日)
    2350 日本GDP(较前季)                          第四季     +0.3%         +0.3%
              环比年率                                       +1.1%         +1.3%
    
    2月13日(一)
    2100 韩国出口价格 (较上年同期)                   1月       --          +6.3%
             进口价格 (较上年同期)                             --          +9.2%
    
    2月13-20日
    2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数          2月       --           正18
    
    2月14日(二)
    0430 日本工业生产                         12月修正值       --          +0.5%
             产能利用率指数(较前月)                            --          +3.0%    
    2300 韩国失业率                                  1月       --           3.4%
    
    2月15-22
    0200 韩国贸易收支(亿美元)                  1月修正值       --         顺差32
                出口(较上年同期)                               --         +11.2%
                进口(较上年同期)                               --         +18.6%
    
    2月16日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月17日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月19日(日)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)         1月        --         +1.8%
                                (较前月)                        --         +0.8%
    (完) (整理 李爽  审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐