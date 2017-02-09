澳新经济指标预测--2月10日-2月19日****

美国热股：惠普第二季业绩好于预期，盘初基本持平
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月10日(五) 0030 澳洲房屋融资 12月 +1.0% +0.9% 投资性房屋融资 -- +4.9% 2月13日当周 2月12日(日) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- -0.1% (较上年同期) -- +5.8% 2月13日(一) 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- -- 2月14日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 1月 -- 正11 企业信心指数 -- 正6 2月15日(三) 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +0.1% 0030 澳洲新车销售 1月 -- +0.3% 2月16日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 -- 增加1.35 全职就业人数(万人) -- 增加0.93 就业参与率 -- 64.7% 失业率 -- 5.8% 0200 海外投资者持有新西兰公债比例 1月 -- 60.3% 2145 新西兰零售销售(较前季) 第四季 -- +0.9% (较上年同期) -- +5.1% 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月19日(日) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第四季 -- +1.5% 产出指数 -- +1.0%(完) (整理 李爽 审校 张荻)
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。