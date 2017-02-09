版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 06:26 BJT

****澳新经济指标预测--2月10日-2月19日****

    以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值       
    
    2月6日当周 
    
    2月10日(五)
    0030 澳洲房屋融资                              12月      +1.0%         +0.9%
             投资性房屋融资                                    --          +4.9%
    
    2月13日当周
    
    2月12日(日)
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)              1月         --          -0.1%
                             (较上年同期)                      --          +5.8%
    
    2月13日(一)
    2145 新西兰食品价格指数                        1月         --            --

    2月14日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                       1月         --           正11
                企业信心指数                                   --            正6
    
    2月15日(三) 
    0000 澳洲消费者信心指数(较前月)                2月         --          +0.1%
    0030 澳洲新车销售                              1月         --          +0.3%
    
    2月16日(四) 
    0030 澳洲就业人数(万人)                        1月         --       增加1.35
             全职就业人数(万人)                                --       增加0.93
             就业参与率                                        --          64.7%
             失业率                                            --           5.8%
    0200 海外投资者持有新西兰公债比例              1月         --          60.3%
    2145 新西兰零售销售(较前季)                   第四季       --          +0.9%
                       (较上年同期)                            --          +5.1%
    
    2月17日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月19日(日)
    2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数        第四季       --         +1.5%
                                  产出指数                     --         +1.0%(完) (整理 李爽  审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐