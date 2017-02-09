纽约期市：ICE期棉合约收升，但供需报告公布后削减盘中涨幅

路透2月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四上扬，但削减盘中涨幅。此前政府月度数据显示，2016-17作物年度产量和库存预估符合市场预期。

“报告比较平淡，符合预期，”棉花经纪机构Keith Brown and Co主管Keith Brown表示。

3月期棉合约连续第二日上涨，收升0.44%，创一周来最大单日百分比涨幅。

期棉价格稍早触及日高每磅76.13美分，但在全球月度农业供需预估报告(WASDE)出炉后，缩减涨幅。

Brown补充称，期棉日内稍早的涨势归因于投资者预期WASDE数据正面，但报告公布后他们就了结获利。

根据1月强劲出口销售情况，联邦数据将美国出口预估提高20万包至1,270万包。美国2016/17年度期末库存料在480万包。

全球棉花产量预估也从1月的1.0534亿包略微上调至1.0542亿包。

3月ICE期棉合约结算价涨0.33美分或0.44%至每磅75.58美分，交投区间介于75.25至76.13美分。

期货市场总成交量减少9,035口，至52,477口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少706口，至282,825口。汤森路透跟踪19种核心商品CoreCommodity CRB指数上涨0.26%。(完) (编译 李爽 审校 张荻)