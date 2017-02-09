美国与加拿大经济指标预测--2月10日-2月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月10日(五) 1330 加拿大就业岗位变动(万个) 1月 持平 增加5.37 失业率 6.9% 6.9% 就业参与率 -- 65.80% 1330 美国进口物价(较前月) 1月 +0.2% +0.4% 出口物价(较前月) 1月 +0.1% +0.3% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月初值 97.9 98.5 现况指数 110.9 111.3 预期指数 89.0 90.3 1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 盈余400 赤字280 2月13日当周 2月13日(一) 暂无重要经济数据公布 2月14日(二) 1100 美国NFIB小企业信心指数 1月 -- 98.40 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +1.6% (较前月) +0.2% +0.3% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.6% (较前月) +0.2% +0.2% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.7% (较前月) -- +0.1% 2月15日(三) 1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 -- +1.5% 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% +0.3% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.4% +2.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.1% 1330 美国纽约联储制造业指数 2月 正6.75 正6.5 1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.1% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.2% 1415 美国工业生产(较前月) 1月 +0.1% +0.8% 产能利用率 75.5% 75.5% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 12月 +0.4% +0.7% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 2月 67 67 1600 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 1月 -- +0.2% 2100 美国整体资本净流动(亿美元) 12月 -- 净流入237 外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出2 2月16日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 1月 123.3 122.8 建筑许可(较前月) -- +1.3% 房屋开工年率(万户) 122.6 122.6 房屋开工(较前月) -- +11.3% 1330 美国费城联储制造业指数 2月 19.0 23.6 2月17日(五) 1500 美国领先指标(较前月) 1月 +0.4% +0.5% (完) (整理 杜明霞；审校 张涛)