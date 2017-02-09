版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 07:59 BJT

金砖国家：2月9日股汇市收盘纵览

路透2月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月9日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.42%，报925.57点。

中国股市：沪综指放量收升至两个月新高，建筑建材板块领涨

中国汇市：客盘大量结汇推动人民币续收升，两地价差继续收窄

香港股市：恒指触及四个月高位，基础建设类股大涨

============================================================================

巴西股市：小幅上涨，受大宗商品价格走高提振，纸浆和造纸企业Suzano Papel e Celulose SA公布第四季财报后领涨大盘。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.2%，报64,964.887点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1284/99，上日收报3.1189/97。

============================================================================

南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.2%，报45,013.25点；大盘综合指数收盘上涨0.19%，报51,904.34点。南非总统祖马发表国情咨文讲话之前投资者保持谨慎。

南非汇市：兰特受美元反弹拖累走软，总统祖马将发表国情咨文讲话

=========================================================================

印度股市：扭转早盘跌势收高，信息科技股如Tech Mahindra和塔塔咨询服务公司(TCS)贡献大部分涨幅。BSE指数收盘上涨0.14%，报28,329.7点；NSE指数收盘上涨0.11%，报8,778.4点。

印度汇市：卢比兑美元收报66.8425，为11月10日以来最高位，上日收报67.1875。美元全面走软之际外资银行涌现美元卖盘。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.13%，报1,163.19点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.41%，报597.19点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.47%，报58.95；卢布兑欧元升值0.64%，报62.85。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐