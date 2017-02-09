金砖国家：2月9日股汇市收盘纵览

美国热股：惠普第二季业绩好于预期，盘初基本持平
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透2月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月9日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.42%，报925.57点。
中国股市：沪综指放量收升至两个月新高，建筑建材板块领涨
中国汇市：客盘大量结汇推动人民币续收升，两地价差继续收窄
香港股市：恒指触及四个月高位，基础建设类股大涨
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巴西股市：小幅上涨，受大宗商品价格走高提振，纸浆和造纸企业Suzano Papel e Celulose SA公布第四季财报后领涨大盘。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.2%，报64,964.887点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1284/99，上日收报3.1189/97。
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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.2%，报45,013.25点；大盘综合指数收盘上涨0.19%，报51,904.34点。南非总统祖马发表国情咨文讲话之前投资者保持谨慎。
南非汇市：兰特受美元反弹拖累走软，总统祖马将发表国情咨文讲话
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印度股市：扭转早盘跌势收高，信息科技股如Tech Mahindra和塔塔咨询服务公司(TCS)贡献大部分涨幅。BSE指数收盘上涨0.14%，报28,329.7点；NSE指数收盘上涨0.11%，报8,778.4点。
印度汇市：卢比兑美元收报66.8425，为11月10日以来最高位，上日收报67.1875。美元全面走软之际外资银行涌现美元卖盘。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.13%，报1,163.19点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.41%，报597.19点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.47%，报58.95；卢布兑欧元升值0.64%，报62.85。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。