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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 07:50 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月10日

* 头版头条:

--作为全球经济复苏晴雨表的BDI指数（波罗的海干散货指数），其大起大落的“过山车”行情令航运业倍感“刺激”。券商认为，2017年BDI走势有望大超预期，预计同比上涨33%至63%，中长期仍有上涨空间，2月下旬将开启反弹。

* 其他:

--记者获悉，人社部日前联合卫计委共同就修订完的《关于基本医疗保险药品支付标准制定规则的指导意见（征求意见稿）》，再次向各省厅征求意见，预计医保支付标准正式稿最快在今年2月、最迟3月伴随新版医保药品目录出台。

--2017年，上交所将加大市场培育和推广力度，推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。

--近期，青海、甘肃等十余省市纷纷发布地方版的《土壤污染防治工作方案》，广西获得5.1亿元人民币首批中央土壤污染防治专项资金。随着“土十条”及配套政策出台，行业景气度不断提升，市场迎来巨大增长空间。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 张喜良)
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