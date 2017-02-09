《中国报摘》--中国证券报2月10日

美国热股：惠普第二季业绩好于预期，盘初基本持平
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
* 头版头条:
--作为全球经济复苏晴雨表的BDI指数（波罗的海干散货指数），其大起大落的“过山车”行情令航运业倍感“刺激”。券商认为，2017年BDI走势有望大超预期，预计同比上涨33%至63%，中长期仍有上涨空间，2月下旬将开启反弹。
* 其他:
--记者获悉，人社部日前联合卫计委共同就修订完的《关于基本医疗保险药品支付标准制定规则的指导意见（征求意见稿）》，再次向各省厅征求意见，预计医保支付标准正式稿最快在今年2月、最迟3月伴随新版医保药品目录出台。
--2017年，上交所将加大市场培育和推广力度，推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。
--近期，青海、甘肃等十余省市纷纷发布地方版的《土壤污染防治工作方案》，广西获得5.1亿元人民币首批中央土壤污染防治专项资金。随着“土十条”及配套政策出台，行业景气度不断提升，市场迎来巨大增长空间。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 张喜良)
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。