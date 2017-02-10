欧洲政经：成员国政府若对汽车厂商立场软弱，将面临欧盟的法律行动

路透布鲁塞尔2月9日 - 欧盟执委会主管内部市场及工业的执委卞科夫斯卡周四表示，布鲁塞尔方面很快将对那些未能查缉汽车行业欺诈行为的成员国政府采取进一步法律行动，这些政府的表现阻碍了欧盟本身的努力。

她呼吁欧洲议会支持她提出的计划草案，全面改革新车审批认证的相关规定，以防大众汽车(福斯汽车)排放丑闻这样的事情重演。这份法律草案周四在欧洲议会一委员会表决。

“成员国未能真正执行法规，”卞科夫斯卡称，“我觉得他们仍在拖时间...此事一拖再拖。”

欧盟监管机构认为，成员国政府与汽车厂商之间存在勾结，对此日益感到失望，欧盟执委会正在动用唯一手段迫使政府有所行动。执委会在去年12月对德国、英国以及其它五个欧盟成员国展开法律行动。

卞科夫斯卡称，未来几个月会有更多案子。“但这些只是非常有限的手段，”她补充说。“我们需要一种新的审批体系。”

欧洲汽车厂商钻法律漏洞，以保护汽车引擎为名安装作弊装置以掩盖排放问题。为堵上这一漏洞，执委会于上月发布有关指导。

这一监管草案将加强欧盟对政府测试部门的监督，解决成员国在检查与审批本国生产汽车时的利益冲突问题。

欧盟将有权进行车辆抽查检验，允许各国监管当局互评其他国家的决定。根据现行规定，车辆合格认证在整个欧盟范围内有效，但却只能由核发认证的国家来撤销。