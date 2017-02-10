《全球重要经济事件一览表》--2月10日-2月17日

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2月10日(五)
菲律宾达沃--菲律宾总统杜特尔特、中国驻菲大使赵鉴华与菲国财政部长多明戈斯出席纳卯市一项经济论坛。
德国汉堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表演说(0950)。
德国汉堡--德国央行总裁魏德曼在一个活动上发表简短演说(1000)。
2月11日(六)
英国考文垂--美联储副主席费舍尔以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
2月13日(一)
暂无重要经济事件预告。
2月14日(二)
华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词(1500)。
纽华克--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔于2017年经济预测论坛发表演说(1330)。
休斯顿--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加Greater Houston Port Bureau Luncheon Series的小组讨论(1800)。
亨茨维尔--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特于亨茨维尔扶轮社活动中就“危机、衰退与复苏”发表演说(1815)。
悉尼--澳洲央行经济分析部负责人Alexandra Heath于澳洲商业经济学家预测会议中发表演说(2050)。
2月15日(三)
--中国经济50人论坛2017年年会召开。
华盛顿--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会就经济和货币政策作证词陈述。(1500)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定和货币政策报告(0830)。央行总裁英韦斯出席关于利率决定的记者会(1000)。
纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在纽约商业经济协会午宴发表演说。
费城--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1745)。
法兰克福--欧洲央行管委会会议。并无利率宣布计划。
墨尔本--澳洲央行助理总裁Luci Ellis参加2017年澳洲房地产研究者会议(2300)。
雅加达--印尼央行举行理事会会议(至2月16日)。
2月16日(四)
暂无重要经济事件预告。
2月17日(五)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)