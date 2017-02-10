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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 09:01 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

    路透北京2月10日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主
要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间）
        
    公布日期  公布时间    经济指标                            数据日期      

    2017年2月

    2/10      --        海关统计月度初步汇总数据                1月
    2/14      0930      居民消费价格指数(CPI)                   1月
                        工业生产者价格指数(PPI)                 1月
    2/17      --        银行结售汇数据                          1月
                        银行代客涉外收付款数据                  1月
    2/23      --        海关月度正式数据                        1月
    2/24      --        中国外汇市场交易概况数据                1月
    2/27      --        中国货物和服务贸易收支                  1月
    2/28      0930      2016年国民经济和社会发展统计公报        2016年
    
    3月
    3/1       0900      官方制造业PMI                           2月
                        官方非制造业PMI                         2月
              0945      财新制造业PMI                           2月
    3/3       0945      财新服务业PMI                           2月 
    3/7       --        官方外汇储备                            2月
    3/8       --        海关统计月度初步汇总数据                2月
    3/9       0930      居民消费价格指数(CPI)                   2月
                        工业生产者价格指数(PPI)                 2月
    3/14      1000      国民经济运行情况新闻发布会              2月
    3/16      --        银行结售汇数据                          2月
                        银行代客涉外收付款数据                  2月
    3/23      --        海关月度正式数据                        2月
    3/24      --        中国外汇市场交易概况数据                2月
    3/27      0930      工业经济效益月度报告                    2月
              --        中国货物和服务贸易收支                  2月
              --        中国银行业对外金融资产负债              2016年四季度
    3/30      --        中国国际收支平衡表（正式数）            2016年四季度
              --        中国国际投资头寸表（正式数）            2016年四季度
    3/31      0900      官方制造业PMI                           3月
                        官方非制造业PMI                         3月
              --        中国外债数据（正式数）                  2016年12月末
    
    4月
    4/1       0945      财新制造业PMI                           3月
    4/6       0945      财新服务业PMI                           3月 
    4/7       --        官方外汇储备                            3月
    4/12      0930      居民消费价格指数(CPI)                   3月
                        工业生产者价格指数(PPI)                 3月
    4/13      --        海关统计月度初步汇总数据                3月
    4/17      1000      国民经济运行情况新闻发布会             一季度
    4/18      0930      季度主要行业增加值初步核算报告         一季度
    4/20      --        银行结售汇数据                          3月
                        银行代客涉外收付款数据                  3月
    4/23      --        海关月度正式数据                        3月
    4/27      0930      工业经济效益月度报告                    3月
              --        中国货物和服务贸易收支                  3月
    4/28      0930      规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度
              --        中国外汇市场交易概况数据                3月
    4/30      0900      官方制造业PMI                           4月
                        官方非制造业PMI                         4月
    
    5月
    5/2       0945      财新制造业PMI                           4月
    5/4       0945      财新服务业PMI                           4月 
    5/7       --        官方外汇储备                            4月
    5/8       --        海关统计月度初步汇总数据                4月
              --        中国国际收支平衡表（初步数）            一季度
    5/9       --        金融机构直接投资流量数据                一季度
    5/10      0930      居民消费价格指数CPI                     4月
                        工业生产者价格指数PPI                   4月    
    5/15      1000      国民经济运行情况新闻发布会              4月
    5/17      --        银行结售汇数据                          4月
                        银行代客涉外收付款数据                  4月
    5/23      --        海关月度正式数据                        4月
    5/26      --        中国外汇市场交易概况数据                4月
    5/27      0930      工业经济效益月度报告                    4月
    5/31      0900      官方制造业PMI                           5月
                        官方非制造业PMI                         5月
              --        中国货物和服务贸易收支                  4月
              --        中国对外证券投资资产（分国别）          2016年12月末
    
    6月
    6/1       0945      财新制造业PMI                           5月
    6/5       0945      财新服务业PMI                           5月 
    6/7       --        官方外汇储备                            5月
    6/8       --        海关统计月度初步汇总数据                5月
    6/9       0930      居民消费价格指数CPI                     5月
                        工业生产者价格指数PPI                   5月    
    6/14      1000      国民经济运行情况新闻发布会              5月
    6/16      --        银行结售汇数据                          5月
                        银行代客涉外收付款数据                  5月
    6/23      --        海关月度正式数据                        5月
              --        中国外汇市场交易概况数据                5月
    6/27      0930      工业经济效益月度报告                    5月
              --        中国货物和服务贸易收支                  5月
              --        中国银行业对外金融资产负债              一季度
    6/29      --        中国国际收支平衡表（正式数）            一季度
              --        中国国际投资头寸表（正式数）            一季度
    6/30      0900      官方制造业PMI                           6月
                        官方非制造业PMI                         6月
              --        中国外债数据（正式数）                  3月末
    
    7月
    7/3       0945      财新制造业PMI                           6月
    7/5       0945      财新服务业PMI                           6月 
    7/7       --        官方外汇储备                            6月
    7/10      0930      居民消费价格指数CPI                     6月
                        工业生产者价格指数PPI                   6月    
    7/13                海关统计月度初步汇总数据                6月
    7/17      1000      国民经济运行情况新闻发布会              二季度
    7/18      0930      季度主要行业增加值初步核算报告          二季度
    7/20      --        银行结售汇数据                          6月
                        银行代客涉外收付款数据                  6月
    7/23      --        海关月度正式数据                        6月
    7/27      0930      工业经济效益月度报告                    6月
    7/28      0930      规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 二季度
              --        中国外汇市场交易概况数据                6月
    7/31      0900      官方制造业PMI                           7月
                        官方非制造业PMI                         7月
              --        中国货物和服务贸易收支                  6月
    
    8月
    8/1       0945      财新制造业PMI                           7月
    8/3       0945      财新服务业PMI                           7月 
    8/7       --        官方外汇储备                            7月
              --        中国国际收支平衡表（初步数）            二季度
    8/8       --        海关统计月度初步汇总数据                7月
    8/9       0930      居民消费价格指数CPI                     7月
                        工业生产者价格指数PPI                   7月
              --        金融机构直接投资流量数据                二季度 
    8/14      1000      国民经济运行情况新闻发布会              7月
    8/16      --        银行结售汇数据                          7月
                        银行代客涉外收付款数据                  7月
    8/23      --        海关月度正式数据                        7月
    8/27      0930      工业经济效益月度报告                    7月
    8/25      --        中国外汇市场交易概况数据                7月
    8/31      0900      官方制造业PMI                           8月
                        官方非制造业PMI                         8月
              --        中国货物和服务贸易收支                  7月
    
    9月
    9/1       0945      财新制造业PMI                           8月
    9/5       0945      财新服务业PMI                           8月 
    9/7       --        官方外汇储备                            8月
    9/8       --        海关统计月度初步汇总数据                8月
    9/9       0930      居民消费价格指数CPI                     8月
                        工业生产者价格指数PPI                   8月  
    9/14      1000      国民经济运行情况新闻发布会              8月
    9/18      --        银行结售汇数据                          8月
                        银行代客涉外收付款数据                  8月
    9/22      --        中国外汇市场交易概况数据                8月
    9/23      --        海关月度正式数据                        8月
    9/27      0930      工业经济效益月度报告                    8月
              --        中国货物和服务贸易收支                  8月
              --        中国银行业对外金融资产负债              二季度
    9/28      --        中国国际收支平衡表（正式数）            二季度
              --        中国国际投资头寸表（正式数）            二季度
    9/29      --        中国外债数据（正式数）                  6月末
    9/30      0900      官方制造业PMI                           9月
                        官方非制造业PMI                         9月
              0945      财新制造业PMI                           9月
    
    10月
    10/7     --         官方外汇储备                            9月
    10/9     0945       财新服务业PMI                           9月 
    10/13    --         海关统计月度初步汇总数据                9月
    10/16    0930       居民消费价格指数CPI                     9月
                        工业生产者价格指数PPI                   9月  
    10/19    1000       国民经济运行情况新闻发布会              三季度
             --         银行结售汇数据                          9月
                        银行代客涉外收付款数据                  9月
    10/20    0930       季度主要行业增加值初步核算报告          三季度
    10/23    --         海关月度正式数据                        9月
    10/27    0930       工业经济效益月度报告                    9月
             --         中国外汇市场交易概况数据                9月
    10/30    0930       规模以上文化及相关产业生产经营季度报告  三季度
    10/31    0900       官方制造业PMI                           10月
                        官方非制造业PMI                         10月
             --         中国货物和服务贸易收支                  9月
    
    11月
    11/1     0945       财新制造业PMI                           10月
    11/3     0945       财新服务业PMI                           10月 
    11/6     --         中国国际收支平衡表（初步数）            三季度
    11/7     --         官方外汇储备                            10月
    11/8     --         海关统计月度初步汇总数据                10月
    11/9     0930       居民消费价格指数CPI                     10月
                        工业生产者价格指数PPI                   10月
             --         金融机构直接投资流量数据                三季度          
         
    11/14    1000       国民经济运行情况新闻发布会              10月
    11/16    --         银行结售汇数据                          10月
                        银行代客涉外收付款数据                  10月
    11/23    --         海关月度正式数据                        10月
    11/24    --         中国外汇市场交易概况数据                10月  
    11/27    0930       工业经济效益月度报告                    10月
             --         中国货物和服务贸易收支                  10月
             --         中国对外证券投资资产（分国别）          6月末
    11/30    0900       官方制造业PMI                           11月
                        官方非制造业PMI                         11月
    
    12月
    12/1     0945       财新制造业PMI                           11月
    12/5     0945       财新服务业PMI                           11月 
    12/7     --         官方外汇储备                            11月
    12/8     --         海关统计月度初步汇总数据                11月
    12/18    --         银行结售汇数据                          11月
                        银行代客涉外收付款数据                  11月
    12/22    --         中国外汇市场交易概况数据                11月
    12/23    --         海关月度正式数据                        11月
    12/27    --         中国货物和服务贸易收支                  11月
             --         中国银行业对外金融资产负债              三季度
    12/28    --         中国国际收支平衡表（正式数）            三季度
             --         中国国际投资头寸表（正式数）            三季度
    12/29    --         中国外债数据（正式数）                  9月末
     
    注:1. 本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。
       2. 70个大中城市住宅销售价格月度报告发布计划择期公布。
       3. 1月、4月、7月、10月分别召开年度、季度国民经济运行情况新闻发布会。
       4. 自3月份起，各月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数月度报告比2
016年相应提前1天，即在当月最末一天发布。
       5. 海关公布进出口贸易数据。
       6. 外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务
贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完） (发稿 陈君；审校 李文科)
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