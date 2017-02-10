《台湾重要政经日程》--2月10日-10月10日

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
=====================今日重要政经消息==============================
2/10(五)
--09:30 交通运输业者记者会。
--13:30 台积电公布月营收。
--14:00 股利所得课税及两税合一制度之检讨座谈会。
--16:00 财政部公布1月税收统计。 ====================================================================
2/13(一)
--12:30 央行代财政部标售财106-3期国库券，数额250亿台币，期限91天期。2/14发行。
2/15(三)
--16:00 主计总处公布第四季经济成长率统计值，概估值是成长2.58%。
2/16(四)
--12:30 央行代财政部标售106/3期公债250亿台币，年期为20年期，20日(一)发行。
2/18(六)
--调整上班日，金融市场开市一日。
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。
2/22(三)
--12:30 央行代财政部标售106/4期公债300亿台币，年期为10年期， 3月1日发行。
2/23 (四)
--16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年增6.25%。
2/24(五)
--08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月3.82%。
--16:20 央行公布1月M2年增率，上月为年增4.11%。
2/27(一)-2/28(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
3/6(一) --16:20 台湾央行公布2月底外汇存底，上月底是4,365.89亿美元。
3/7(二)
--08:30 主计总处公布2月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增2.25%。
3/24(五)
--12:30 央行代财政部标售财106-4期国库券，金额300亿台币，期限91天期。3月27日发行。
4/3(一)-4/4(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
5/1(一)
--劳动节放假一日。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
6/3(六)
--调整假期，金融市场开市一日。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +