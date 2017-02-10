港报财经评论：“特习”传书释善意，贸战火头暂偃息--信报2月10日

「特习」传书释善意 贸战火头暂偃息/ 习广思

恒指昨天升幅虽然只得40点，收报23,525点，但大市成交额增至959亿港元，升势继续扩散至不同板块的落后股份，市宽扩阔，料会吸引更多追动力的资金入市。论落后，A股表现落后于H股，恒生AH溢价指数返回2015年以来的底部。

资金继续追落后，昨天轮到航空股及航运股。油价今年处于52至54美元之间，远高于去年上半年的低水平，惟航空股表现颇为落后，这因素应该已反映了不少。美国页岩油商不断增产，抵消了油组及俄罗斯减产的一些影响，相信油价大升机会不大。

另一个拖着航空股的因素是人民币贬值，航空股由于要购买飞机，外币负债相当高，人民币升值自然十分开心，可以还少啲，但如果人民币贬值，那就苦过dee dee。自从特朗普上任美国总统后，讲明要处理货币操控国，中国为免爆发贸易战，今年将出尽洪荒之力托住人仔，滙率风险应该不会如去年般大。

内地航空需求仍大，今年新春7天假期，民航总局数据显示，航空客量增加了15%，较去年的4%为多，本土市场增长较快，国际线客流则只增长了7%，远低于猴年春节的15%，这与去年人仔大幅贬值有关，因为这影响到内地人到海外的消费能力。整体而言，中资航空股走势仍然较为落后，相信是下一批追升的股份。

另外，一些老牌红筹股在今年的升浪中似乎有点被遗忘了。北控、上实、粤海投资这批大红筹，本身是地方国企，均属大城市政府企业，资产优厚，估值也不过分。红筹很多时是迟来资金追逐的对象，也是升浪尾声的代表，不妨留意。

正当大行担心中美贸易战一触即发之际，特朗普周三发信予国家主席习近平，一来感谢他祝贺自己就任总统，二来祝愿中国人民元宵节快乐，鸡年兴旺。特朗普在信中提及期待与习近平主席共同推动惠及两国的建设性中美关系。这封迟来的信，让市场可能得到一点安慰。写信好过打电话，文字属冷媒体，写完唔妥可以重写，但通电话，一时意见不合，老特随时冚电话，那就大件事。佢老人家早有前科，与澳洲总理倾到难民问题时，一时气上心头冚电话收线。

老特的大女伊万卡及女婿库什纳，看来是老特与中国之间的沟通桥梁，早前有报道指出，第一千金夫妇与女儿年初五到访中国驻美大使馆参加新春团拜，作为特朗普的高级顾问，库什纳借机与中国驻美大使崔天凯闭门会议，倾咗啲咩传媒未有报道。

其实，找到了沟通渠道，大家四四六六拆清楚， 都系利益二字，最紧要系大家都啃得落。看来老特口中的三大货币操控国──中国、日本、德国，习近平已搵到搭通白宫的「桥」，看来德国总理默克尔似乎还在摸索，日本首相安倍晋三则于今日到访美国。

自年初以来，港股及亚洲几个股市表现甚佳，美股仍在消化末季的巨大升幅。环球主要股市中，表现最差的可算是欧洲。去年底，有不少大行都看好欧洲的经济及企业盈利复苏，奈何宏观风险愈来愈大，令投资者却步。

欧洲Stoxx 50大企业指数走势，创4周新高的股份寥寥可数，创4周新低的股份则是主流，这情况刚好与本栏昨天刊登的恒指表现相反。

欧洲今年颇为黑仔，英国启动脱欧程序后，会倾成点，大家都唔知。荷兰、法国、德国今年先后会举行大选，民调显示，法国极右翼国民阵线党魁马琳勒庞（Marine Le Pen）在首轮总统大选中，预计会领先另外两位参选人马克龙及菲永。这位辣姐的政纲就是以脱欧作招徕。另一边厢，默克尔的政运转暗，支持她出选的保守派联盟在民调中被中间偏左的社会民主党超越，令她能否第四度领导政府存在疑问。

在这个混乱的局势之下，又碰上特朗普大肆抨击欧盟体制，他与经济智囊纳瓦罗均指摘德国操控货币，对美国不公，令已陷于困难的欧罗制度更添离心力。据过往经验，在世界混乱之时，黄金是对冲政治风险不错的工具，本栏一向建议在低位时买定些黄金及金矿股，以备不时之需。今时今日的世局真系好难讲，在政经及军事上，美国独大的日子已成为过去，没有一股稳定的力量，很多事情都难以预计。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘