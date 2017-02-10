港报财经评论：港股春暖花开，有水才可再上--经济日报2月10日

港股春暖花开 有水才可再上/ 林瑞芬

港股主要还是看交投，水到才能渠成。同时，就要观察升市的深度，轮流升会否持续，百花齐放更好。

周三港股挟升，无疑是中资股推动为主，国指昨日的升幅大于恒指。甚么资金推升中资股，多方揣测是中资，但究竟是养老金、海外中资企业，还是大妈的私己钱，财来财往，好难一一去发掘，总之是钱。昨日大市全日成交额为959.46亿港元，再增加。

昨日上升的股类，仍是中资股为主，内房两只龙头华润置地升4.8%，中国海外升1.7%。汽车股升势持续，早于内房股爆升，吉利汽车及长城汽车于上周先行，昨日升势扩散，广汽、东风集团分别升2.1%及1.9%。广汽最近公布，1月公司销售16.8万台，同比增29%，其中广本、广丰、广菲、广汽三菱及广乘分别为5.2万、4.5万、1.5万、0.8万及4.6万台，同比增22%、1%、46%、400%及59%。由于春节因素工作日同比减少，公司1月销售仍实现29%的增长，故销售表现胜市场预期。加上，该股与A股存在54%折让，刺激股价有因，突破去年9月高位12.12港元，向下一个2010年高位近14港元进发，昨收12.48港元。

新加入的升市行情，还有航运及集装箱制造股份，如中远海控、中国外运及中集集团升2%至11.4%不等。据兴业证券指去年环球集运市场企业大量合并，集中度提升，业内普遍亏损严重，市场更为集中后，经营主体之间将更容易达成默契，控制运力投放，保障运价。今年集装箱航运市场，有条件温和复苏。当中，笔者仍然看好之前推介过的中集集团，土地储备是额外红利，可攻可守。

铁路基建股也炒上，铁建、中车、中铁及中交涨1%至3.2%不等。为近月少有的百花齐放现象，中资股领涨，周初至今个股的冲升确是有价有量，动力毋庸置疑，能否持续是关键。瑞信证券表示看好南来资金只是开始，一来人币相对去年第四季稳定，二来料内地基金入市，三来是港股3月业绩期开始，不乏佳绩股。但愿如此，内地正在严控比特币平台投机炒作势力，最好大妈不炒比特币，来港股炒作，增加购买力。

券商股及内银股亦有升势，如中国银行、建设银行、中信证券升1.2%至3.3%不等。技术上，国指昨日就高见10,122，收报10,075，升1.2%，短期形势似在挑战去年9月9日所筑高位10,209为目标。技术上，按周綫图示，后市主要看突破10,000后能否守稳确认突破，再挑战11,000，呈一浪高于一浪的走势。

恒指昨收23,525，升0.2%，去年第四季所筑24,000为主要阻力位，需突破，不然，不进则退。前景转趋光明，但就要留意冷箭难防。据海外传媒报道，现时中美爆发贸易战的风险正不断上升，有消息指，美国新任总统特朗普的贸易顾问Peter Navarro已准备好对一篮子中国入口的货物征收45%贸易关税。

蓝筹股方面，港交所算是非中资股中最突出一只。在无重大利好消息情况下于周三挟升，昨则收报195.5港元。挟升是真有好消息，还是好友故弄玄虚挟此以制造大市升浪吓窒淡友平淡仓，短期内跟进公司消息便知。惟记得去年9月9日，港交所都曾单日由低位199.9港元抽上213.2港元之势，不过，股价急升之后，港股就进入四季度调整浪，今浪就不得不审慎跟进，港交所短期阻力该在200港元左右。（完）

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