港报社评：事情不合逻辑常理，民主派必须讲清楚--明报2月10日

梁国雄宣布参选特首，在泛民阵营不仅未获祝福，甚至招来恶评和攻击。梁国雄与民主派理念不尽相同，但是他们的价值观和政策主张，有一定程度交集，因此，民主派抗拒梁国雄参选特首，逻辑上有点说不通。特别是有人开始抛出民主派倾向支持曾俊华参选的说法，使事态更添诡谲；因为从理念、价值观到政策主张，曾俊华与民主派的差距，肯定远远超过民主派与梁国雄的差距，设若民主派号召民主派选委提名并最终投票给曾俊华，舍弃梁国雄，则民主派按真诚政治原则，有责任公开交代，让民主派支持者知道有关逻辑理据。民主派主要须清楚交代两方面。

首先，下任特首会否或怎样重启政改，是重大政治议题。泛民阵营从去年立法会选举到选举委员会选举，主要诉求包括在没有8．31方案前提下重启政改，这是回应并延续2014年「雨伞运动」精神的重要表征。曾俊华在政纲中，并未明确表示一旦当选，5年任内将重启政改，连怎样体待8．31方案，也没有交代，只是在记者会答问时表示，重启政改会以8．31为基础。政纲所说实际做法则是「我会致力促进社会各界推动政改达致成功的共同愿景和基础」、「我会如实向中央政府反映香港各界意见」，空泛两句，如此而已。所谓「政改共同愿景」究何所指，没有阐明。

曾俊华政纲就重启政改含糊不清，反而在政纲提出要完成《基本法》23条立法。2002、2003年23条立法失败之后，成为「禁忌」，民主派主流意见，坚持特首和立法会「双普选」之后才进行23条立法，曾荫权和梁振英未再提出，每遇查询都敷衍了事，只是重申香港须履行有关宪制责任而已。现在民主派未强烈回应曾俊华的政纲，评论轻描淡写，试想想，设若其他参选人提出要完成23条立法，民主派会这样老僧入定吗？民主派就这两个议题，未听闻过改变了立场，然则，曾俊华这两项政纲，民主派就「收货」，认为可以提名并投票支持他，未免过于儿戏吧！

另一方面是曾俊华的民生政策主张。曾俊华政纲几项民生政策，与民主派的立场南辕北辙，例如全民退休保障无具体承诺；标准工时变为合约工时；强积金对冲机制无承诺取消，设种子基金「对冲」所需款额，实际是由政府代雇主出钱。全民退休保障、标准工时和取消强积金对冲机制，仍然是泛民全力争取的民生事项，未闻民主派取态改变；还有，曾俊华政纲有关土地房屋供应，并未提出清晰具体构思，反而提出发展商为政府兴建公共设施，可获额外楼面面积、即是「发水」的规划，胪列得具体而微，使人勾起以往发展商藉环保设施「发水」赚到尽，置业人士遭到搜刮的疑虑。曾俊华这些政策主张向商界倾斜，民主派不当一回事，取态十分奇怪。

今次特首选举，民主派存心「造王」，意图以民主派选委的选票，左右选举结果；不过，民主派只有约325名选委，即使全数綑绑投票，也必须与其他阵营选票联手，才有望发挥关键作用。按坊间消息研判，选委会内大多数建制派选委，很大可能倾向支持林郑月娥，目前取态较不明确的是商界选委，只有民主派选委与商界选委「合流」，他们支持的参选人才有望胜出。民主派与商界在理念、价值观和财富分配方面，差别悬殊，根本是两类人，常理而言，很难把他们放在一起，可能出现的造王局面，关键在哪里，耐人寻味。

设若曾俊华的政纲就是答案，则问题来了：政治上，看不到民主派在重启政改可得到什么，又要应付23条立法；民生政策方面，曾俊华的政纲未能满足民主派支持者的诉求，即是说，政治民生两大皆空，民主派却要以曾俊华为「造王」目标，情况超乎逻辑常理。特别是梁国雄参选之后，他的理念和具体诉求，与民主派相近甚至一致，即是说民主派有得拣，只要全力支持梁国雄，或推举他们认为更适合的人，并与商界磋商在什么领域合作，则同样可以营造一个有竞争的选举。民主派这样做才较为合理，而非押注表面上一无所得的曾俊华政纲。

由于事态太不合理了，个中可能另有玄机，为免各方作无谓猜测，民主派应该正式召开一次记者会，向全社会解释和宣示他们采取的策略和理据，让支持者知道发生什么事和为什么。民主派一贯以真诚政治自诩，此事有尽多揣测和联想空间，现在是显示真诚为民的时候，讲清楚让大家知道。

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