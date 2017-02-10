《全球汇市》美元跳涨，此前特朗普承诺将宣布重大税务计划

* 美元兑日圆涨至九个交易日高位 * 特朗普承诺宣布税改计划后，市场焦点回到美国刺激措施上面 * 静候美日首脑峰会，关注汇率问题讨论 路透东京2月10日 - 美元隔夜全线跳涨后周五早盘守住可观涨幅。美国总统特朗普称，将在未来几周公布一项自里根(雷根)时代以来最具雄心的税改计划。 特朗普11月赢得总统大选后，美元大幅上扬，因其承诺将推出大规模财政刺激措施。但过去几周“特朗普涨势”已然消退，市场目光更多地转向新总统的贸易保护言论及其支持弱势美元上。 美元指数 涨0.1%至100.710，为三个交易日以来最高。该指数本周周线料上涨0.8%。 特朗普周四在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担 。这提振了美元。 欧元兑美元 企稳于1.0657美元，上日跌0.4%。欧元本周周线料下跌逾1%，受欧元区可能面临的政治风险拖累。 美元延续隔夜涨势，兑日圆 小升至九日高点113.665日圆。 美元兑日圆 上日飙升1.2%，因特朗普讲话后美债收益率(殖利率)大幅上升。周四之前美债收益率一路逐步降至数周低位，将美元兑日圆推至10周谷底111.590。 “近来美元受到的影响，一方面来自与日本央行政策及美日汇率外交相关的不确定性，另一方面则来自美国税改的预期。而美元此番飙升则是对后者进展的直接反应，”美银美林首席日本汇市分析师Shusuke Yamada称。 市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三将于周五稍晚开始的两天会晤。 美元多头关心的是，特朗普重申反对强势美元的可能性；金融市场正加倍关注双方会晤中会有多少谈到汇率政策。 特朗普及其贸易事务顾问纳瓦罗上周对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。 “汇率政策可能不是美日首脑会晤的主要议题，这将对美元有利，”美银美林的Yamada称。 美国一位高官称，虽然会谈可能涉及汇率操纵问题，但这不是特朗普在此次首脑会晤中的主要议题。 其他方面，新西兰元兑美元 小涨0.1%至0.7189，在上日下滑1.1%后有所企稳。新西兰元上日下跌，因宜早加息的希望被新西兰央行浇灭。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0657 1.0654 +0.03 +1.37 1.0513 美元/日圆 113.66 113.22 +0.39 -2.75 116.87 欧元/日圆 121.17 120.66 +0.42 -1.60 123.14 美元/瑞郎 1.0013 1.0015 -0.02 -1.62 1.0178 英镑/美元 1.2512 1.2494 +0.14 +1.43 1.2336 美元/加元 1.3143 1.3143 +0.00 -2.14 1.3430 美元/离岸人民币 6.8651 6.8627 +0.03 -1.54 6.9726 澳元/美元 0.7625 0.7622 +0.04 +5.68 0.7215 新西兰元/美元 0.7189 0.7184 +0.07 +3.57 0.6941 澳元/日圆 86.720 86.320 +0.46 +2.85 84.320 新西兰元/日圆 81.730 81.340 +0.48 +0.69 81.170 英镑/日圆 142.24 141.47 +0.54 -1.24 144.02 澳元/新西兰元 1.0603 1.0608 -0.05 +2.12 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 许娜/汪红英/孙国玉/侯雪苹/张涛/郑茵)