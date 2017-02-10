港报社评：非友即敌盲点必须突破--信报2月10日

社民连立法会议员「长毛」梁国雄扬言，只要在「公民提名」得到三万八千人支持即参选特首；其口中的如此「创举」，引起社会各界议论纷纷，普遍是负评多于正评，因为他的参选理据令不少人莫名其妙，就算份属盟友的泛民主派人士亦坦言感到困扰。

莫名其妙的第一点，公民党的梁家杰和民主党的何俊仁先后参加二○○七年和二○一二年特首选举，梁国雄把他俩狠批为「民主罪人」和「猪狗不如」，不满他们为小圈子选举涂脂抹粉，为什么如今他又参加这个自己深恶痛绝的跑马仔游戏，亲身上阵为他眼中的荒谬制度增加认受性？「长毛」的解释是时移世易，恐怕没有多少说服力。

莫名其妙的第二点，梁国雄强调，民主派三百多位选委不应该提名和投票给建制派参选人，所以自己挺身而出让大家「有得拣」。

对于今是而昨非的问题，其实毋须深究，毕竟人人都有转軚的自由，而且严格而言，但凡年满四十岁的香港永久性居民皆有权参选行政长官，所以在「公民提名」的名单之上，大家可以发现几位名不见经传的人士。如果梁国雄最终真的参选，不妨以包容的态度说一声尊重。

更加值得琢磨的是「民主派不该撑建制派」的逻辑，若然严格贯彻下来的话，曾俊华和胡国兴没资格分得一票，遑论林郑月娥和叶刘淑仪。与其说是逻辑，不如说是盲点，正是这种非友即敌的既定立场让香港社会处于严重撕裂的状态，若要抚平伤口，必须摒弃此等狭隘的思维。

以曾俊华为例，他毫无疑问是建制派，然而他同样是得到民众欢迎的特首参选人，在以民为主的精神之下，为什么民主派不应该提名一位拥有民意基础的建制派？梁国雄表示，如果「公民提名」得到三万八千人支持即参选特首，在意的恰恰是民意，偏偏在「公民提名」的名单里面，曾俊华由始至终拥有最多支持。若然民主派不该撑建制派，那么就算某一位参选人拥有最高民望，也不配获得提名和投票吗？这种党同伐异的选择性好恶，显然违背民主精神。

顺带一提，由港大法律学者戴耀廷牵头的「特首民投」反应似乎不太踊跃，可能跟登入手续比较麻烦有关，截至昨日，排第一位的曾俊华只有六千多票，排第二位的梁国雄只有三千多票。相反，曾俊华阵营所搞的众筹活动，截至昨日累计筹得四百多万元，捐款人数超过二万。

我们不是鼓励民主派非得撑曾俊华不可，我们仅仅希望奉民主之名行事的人，能够突破非友即敌的盲点，要是胡国兴、林郑月娥或者叶刘淑仪赢得坚实的民意支持，民主派选委何尝不可以考虑给他们提名和投票。

其实，民主派在今次特首选举中倾尽全力争取选委席位，而且成功取得三百多张选委票的空前佳绩，已经是踏出了难能可贵的一步，不再囿于既定立场而自绝于小圈子选举之外。说到底，特首产生办法今时今日原地踏步，是民主派于二○一五年否决政改方案的后果，假如仍然甘于担当喝倒采的旁观者角色，没有太大意义，倒不如尽最大努力影响选情。既然民主派积极争取选委席位，坚决不撑四位参选人任何一位的话，等于画地为牢维持旁观者角色，根本就是白白浪费了手上的选票。众所周知，就算民主派选委统统提名梁国雄，他入闸之后的当选机会是零，选票终归还是白白浪费了。

民主派当然可以把部分提名票给予梁国雄，然而尤其重要的是，应该从香港整体利益出发、运用合情合理的政治智慧作出适当的策略性抉择，无论参选人属于什么派别，撑与不撑切勿堕于不问后果、不问是非、只问立场的陷阱。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘