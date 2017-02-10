国际油市：油价受OPEC减产计划支撑而持稳，但美国库存上升带来压力

路透新加坡2月10日 - 油价周五早盘持稳，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产计划支撑市场，但美国原油库存上升构成打压。

0106 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶53.08美元，较上日结算价上涨0.08美元。

布兰特原油期货上涨0.03美元至每桶55.66美元。

自年初以来，两种原油期货波动幅度都在5美元以内，交易商称这是因为价格驱动力方向不一。

“油价仍难以突破当前区间，”澳新银行周五表示。

“隔夜油市仍受到各种相互矛盾的作用力的拉扯。尽管美元走强，且人们对美国(石油)库存仍心存忧虑，但交易员注意力已转移到正在执行的石油输出国组织(OPEC)减产协议上，”该行称。

油市依然有大量供应，因石油库存、特别是美国的库存水平很高，美国钻探活动升温也推高产量。