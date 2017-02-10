全球金市：金价下跌，因美国数据强劲提高升息预期

路透2月10日 - 金价周五下跌，延续上日近1%的跌势。美国公布强劲经济数据提振美国升息预期，从而推升美元。

0110 GMT，现货金跌0.6%报每盎司1,223美元。金价周三曾触及11月11日以来高位1,244.67美元。

美国期金跌1%至1,224.40美元。

数据显示，美国12月趸售(批发)库存连续第二个月急升，申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，这推升了美元指数和美债收益率。

美元指数持坚，报100.680。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，预计今年加息三次是合理的。

但美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，目前尚不清楚特朗普政府政策是否会刺激通胀和经济成长加速，美国利率可能至少会在2017年底前保持在低位。

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，2月8日止当周，美国应税债券基金流入75亿美元，为连续第六周录得资金流入。

德国央行将存放在纽约和巴黎等地的黄金储备运回国内的速度快于之前计划，因民众对欧元的信心减弱。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周四黄金持仓与周三持平，之前为连续六日增加。(完) (编译 张若琪/汪红英；审校 陈宗琦/张涛)