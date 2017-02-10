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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 09:56 BJT

韩国财政：2016年连续第二年实现预算盈余，大多将用于偿还各项债务

路透首尔2月10日 - 韩国政府周五发布数据显示，2016财年该国连续第二年实现预算盈余，归功于税收增加。

韩国企划财政部在声明中称，去年政府总收入为345.0万亿(兆)韩元，支出共计332.2万亿。在二者差值12.8万亿韩元中，4.8万亿将结转至2017年使用，因此预算盈余为8.0万亿。

预算盈余多数将用于偿还各项债务。

在2015年，预算盈余为2.8万亿韩元。

2016年的总收入中，税收收入为242.6万亿韩元，较2015年增长24.7万亿韩元，超过政府目标9.8万亿韩元。

去年非税收收入为102.4万亿韩元，较2015年减少7.8万亿韩元，且较政府目标低6.8万亿韩元。

税收收入大增，主要来自增值税和公司税。2016年增值税收入和公司税收入较2015年分别增长12.8%和15.7%。

韩国企划财政部称，增值税收入主要受消费增长带动，而出口和企业投资依然低迷。公司税收入得益于企业业绩提升等因素。(完) (编译 徐文焰/侯雪苹；审校 张若琪/张荻)
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