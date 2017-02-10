韩国财政：2016年连续第二年实现预算盈余，大多将用于偿还各项债务

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透首尔2月10日 - 韩国政府周五发布数据显示，2016财年该国连续第二年实现预算盈余，归功于税收增加。
韩国企划财政部在声明中称，去年政府总收入为345.0万亿(兆)韩元，支出共计332.2万亿。在二者差值12.8万亿韩元中，4.8万亿将结转至2017年使用，因此预算盈余为8.0万亿。
预算盈余多数将用于偿还各项债务。
在2015年，预算盈余为2.8万亿韩元。
2016年的总收入中，税收收入为242.6万亿韩元，较2015年增长24.7万亿韩元，超过政府目标9.8万亿韩元。
去年非税收收入为102.4万亿韩元，较2015年减少7.8万亿韩元，且较政府目标低6.8万亿韩元。
税收收入大增，主要来自增值税和公司税。2016年增值税收入和公司税收入较2015年分别增长12.8%和15.7%。
韩国企划财政部称，增值税收入主要受消费增长带动，而出口和企业投资依然低迷。公司税收入得益于企业业绩提升等因素。(完) (编译 徐文焰/侯雪苹；审校 张若琪/张荻)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +