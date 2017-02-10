金属期市：伦铜料录得周线小幅上涨，受供应担忧支撑

路透墨尔本2月10日 - 伦敦期铜周五基本持平，在供应担忧的支撑下有望录得周线小幅上升。中国即将公布贸易数据，或为该国需求状况提供新的线索。

0025GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.1%至每吨5,826美元，前一交易日跌1.2%。铜价本周料涨约1%。

上海期交所期铜跌0.9%，至每吨47,090元人民币。

必和必拓 在智利Escondida铜矿的工人周四罢工，这可能会扰乱铜的全球供应。Escondida铜矿是全球最大铜矿。

美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，显示劳动市场进一部收紧，这可能最终刺激薪资加速成长。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四称，目前尚不清楚特朗普政府政策是否会刺激通胀和经济成长加速，美国利率可能至少会在2017年底前保持在低位。

全球最大铝生产商之一的挪威海德鲁(Norsk Hydro)周四表示，还不清楚中国今年冬季是否会减少铝生产以治理雾霾。该公司预期中国今年铝产量将最多增加9%。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 许娜/张若琪)