金属期市：伦铜料录得周线小幅上涨，受供应担忧支撑

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透墨尔本2月10日 - 伦敦期铜周五基本持平，在供应担忧的支撑下有望录得周线小幅上升。中国即将公布贸易数据，或为该国需求状况提供新的线索。
0025GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.1%至每吨5,826美元，前一交易日跌1.2%。铜价本周料涨约1%。
上海期交所期铜跌0.9%，至每吨47,090元人民币。
必和必拓 在智利Escondida铜矿的工人周四罢工，这可能会扰乱铜的全球供应。Escondida铜矿是全球最大铜矿。
美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，显示劳动市场进一部收紧，这可能最终刺激薪资加速成长。
美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四称，目前尚不清楚特朗普政府政策是否会刺激通胀和经济成长加速，美国利率可能至少会在2017年底前保持在低位。
全球最大铝生产商之一的挪威海德鲁(Norsk Hydro)周四表示，还不清楚中国今年冬季是否会减少铝生产以治理雾霾。该公司预期中国今年铝产量将最多增加9%。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 许娜/张若琪)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +