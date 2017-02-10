香港热股：橙天嘉禾复牌盘初飙逾四成创近20个月高位，将派发特别股息

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透香港2月10日 - 香港电影及影碟发行商橙天嘉禾周五复牌盘初股价飙逾四成并创近20个月高位，此前公布出售中国内地影院业务获利23亿港元，并将派发特别股息。
橙天嘉禾一度触及0.98港元。香港时间09:49，该股升幅收窄至13.04%，报0.78港元。
此前南海控股于1月25日公布拟以代价32.86亿元人民币收购橙天嘉禾于中国国内全部影院业务。橙天嘉禾则自1月25日起停牌，至周四晚间才公布有关交易，并补充指预期录得收益约23亿港元将于本年度入账，同时拟将从交易获得的款项其中10亿港元用作派付特别股息，余额作偿还现有第三方债务以及未来两至三年大幅扩张香港影城、影视制作及发行业务。
若以现有已发行股本约27.4亿股计算，每股特别股息0.36港元。
在内地经营大地影院的南海控股此前称，去年末其拥有350家已开业影院，以2016年票房22.37亿元人民币全国排名第二；此次收购橙天嘉禾于国内76家影院，有助巩固大地影院的市场地位。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
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路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +