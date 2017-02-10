香港热股：橙天嘉禾复牌盘初飙逾四成创近20个月高位，将派发特别股息

路透香港2月10日 - 香港电影及影碟发行商橙天嘉禾周五复牌盘初股价飙逾四成并创近20个月高位，此前公布出售中国内地影院业务获利23亿港元，并将派发特别股息。

此前南海控股于1月25日公布拟以代价32.86亿元人民币收购橙天嘉禾于中国国内全部影院业务。橙天嘉禾则自1月25日起停牌，至周四晚间才公布有关交易，并补充指预期录得收益约23亿港元将于本年度入账，同时拟将从交易获得的款项其中10亿港元用作派付特别股息，余额作偿还现有第三方债务以及未来两至三年大幅扩张香港影城、影视制作及发行业务。