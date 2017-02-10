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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 09:54 BJT

香港热股：橙天嘉禾复牌盘初飙逾四成创近20个月高位，将派发特别股息

路透香港2月10日 - 香港电影及影碟发行商橙天嘉禾周五复牌盘初股价飙逾四成并创近20个月高位，此前公布出售中国内地影院业务获利23亿港元，并将派发特别股息。

橙天嘉禾一度触及0.98港元。香港时间09:49，该股升幅收窄至13.04%，报0.78港元。

此前南海控股于1月25日公布拟以代价32.86亿元人民币收购橙天嘉禾于中国国内全部影院业务。橙天嘉禾则自1月25日起停牌，至周四晚间才公布有关交易，并补充指预期录得收益约23亿港元将于本年度入账，同时拟将从交易获得的款项其中10亿港元用作派付特别股息，余额作偿还现有第三方债务以及未来两至三年大幅扩张香港影城、影视制作及发行业务。

若以现有已发行股本约27.4亿股计算，每股特别股息0.36港元。

在内地经营大地影院的南海控股此前称，去年末其拥有350家已开业影院，以2016年票房22.37亿元人民币全国排名第二；此次收购橙天嘉禾于国内76家影院，有助巩固大地影院的市场地位。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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