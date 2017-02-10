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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 09:52 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆大幅走升，目前接近日高

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* 欧元/日圆跟随美元/日圆大幅走升，受日本央行副总裁中曾宏的言论影响

* 中曾宏的讲话推翻了日本央行缩减宽松或升息的看法，并称该央行并未利用货币政策来操作汇率

* 欧元/日圆今日亚洲早盘从周三低位119.33最高升至121.34

* 日线一目均衡云区范围较大，介于118.89-122.06，一目均衡基准线切入位在121.52，55日移动均值为121.91(完) (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
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