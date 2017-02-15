台湾新债：苹果30年零息债以4.30%定价，募资10亿美元--柜买中心

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透台北2月15日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，美国消费电子公司苹果二度来台湾发行的30年期零息债券，三年内不赎回券(NC3*1)以IRR(隐含年报酬率)4.3%定价，募资10亿美元。
柜买中心称，该档苹果30年零息债将于3月3日挂牌交易。
苹果曾在去年6月首度来台发行国际债券，当时发行的30年期零息债券，两年内不赎回券以IRR(隐含年报酬率)4.15%定价，募资13.77亿美元。
台湾美元债需求量大，根据柜买中心已掌握的发行统计显示，今年以来至2月15日前将挂牌的美元债新发量将达114.9亿美元。惟柜买中心强调，在保险业投资不可赎回年限改为至少满五年的新规范影响下，国际债新发行量至少较去年的500亿美元短少100亿。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。