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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 09:34 BJT

台湾新债：苹果30年零息债以4.30%定价，募资10亿美元--柜买中心

路透台北2月15日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，美国消费电子公司苹果二度来台湾发行的30年期零息债券，三年内不赎回券(NC3*1)以IRR(隐含年报酬率)4.3%定价，募资10亿美元。

柜买中心称，该档苹果30年零息债将于3月3日挂牌交易。

苹果曾在去年6月首度来台发行国际债券，当时发行的30年期零息债券，两年内不赎回券以IRR(隐含年报酬率)4.15%定价，募资13.77亿美元。

台湾美元债需求量大，根据柜买中心已掌握的发行统计显示，今年以来至2月15日前将挂牌的美元债新发量将达114.9亿美元。惟柜买中心强调，在保险业投资不可赎回年限改为至少满五年的新规范影响下，国际债新发行量至少较去年的500亿美元短少100亿。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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