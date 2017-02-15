台湾新债：苹果30年零息债以4.30%定价，募资10亿美元--柜买中心

路透台北2月15日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，美国消费电子公司苹果二度来台湾发行的30年期零息债券，三年内不赎回券(NC3*1)以IRR(隐含年报酬率)4.3%定价，募资10亿美元。

柜买中心称，该档苹果30年零息债将于3月3日挂牌交易。

苹果曾在去年6月首度来台发行国际债券，当时发行的30年期零息债券，两年内不赎回券以IRR(隐含年报酬率)4.15%定价，募资13.77亿美元。