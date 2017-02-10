香港个股：新城发展落实发行3.5亿美元三年期优先票据，息率5%

路透香港2月10日 - 中国中型房地产企业--新城发展控股周五称，落实发行本金总额3.5亿美元三年期优先票据，息率5%。

据公告，本次发行所得款项净额估计约3.445亿美元，拟用于偿还若干其现有债务及用作一般公司用途。

票据的发售价为本金额的99.656%，于2020年2月16日到期，每半年付息一次，将于新加坡交易所上市。德意志银行、海通国际证券、摩根大通、美林国际及香港上海汇丰银行担任票据发行的全球协调人及联席账簿管理人。

新城发展此前称，于去年6月30日至9月30日，该公司已偿还银行借款61.773亿元人民币，而新增银行借款则为59.250亿元。

该股周五盘初冲高至1.9港元的历史高位后转跌。香港时间10:02，该股跌1.06%，报1.87港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)