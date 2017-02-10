香港个股：新城发展落实发行3.5亿美元三年期优先票据，息率5%

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透香港2月10日 - 中国中型房地产企业--新城发展控股周五称，落实发行本金总额3.5亿美元三年期优先票据，息率5%。
据公告，本次发行所得款项净额估计约3.445亿美元，拟用于偿还若干其现有债务及用作一般公司用途。
票据的发售价为本金额的99.656%，于2020年2月16日到期，每半年付息一次，将于新加坡交易所上市。德意志银行、海通国际证券、摩根大通、美林国际及香港上海汇丰银行担任票据发行的全球协调人及联席账簿管理人。
新城发展此前称，于去年6月30日至9月30日，该公司已偿还银行借款61.773亿元人民币，而新增银行借款则为59.250亿元。
该股周五盘初冲高至1.9港元的历史高位后转跌。香港时间10:02，该股跌1.06%，报1.87港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +