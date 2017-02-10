基金产业：美国债券基金需求畅旺，最新一周流入劲升--理柏

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透纽约2月9日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，投资人上周展现对固定收益基金的庞大需求，美国应税债券基金流入规模创下约七个月来新高。
2月8日止当周，应税债券基金吸纳75亿美元，为连续第六周流入，金额也是2016年7月13日止当周以来最高。
数据显示，上周投资级债券基金也有49亿美元挹注，规模为2014年10月来最高。新兴市场债券基金也有起色，流入3.58亿美元，为10月来最高。
“这是表现亮丽的一周，”汤森路透理柏分析师Pat Keon表示，“部分归因于投资热情与正面的想法。大家有风险意愿。”
通胀保值债券基金获得4.39亿美元注资，连续第九周流入。参与放贷基金(Loan-participation funds)吸引8.55亿美元资金，为连续第13周流入。
上周股票基金流动表现有好有坏，美股基金撤出9,900万美元，此前一周流入127亿美元。
根据理柏，投资海外股票的基金连续第五周流入，吸纳25亿美元。新兴市场股票基金则有13亿美元流入，为2016年8月来最佳单周表现。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +