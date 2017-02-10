基金产业：美国债券基金需求畅旺，最新一周流入劲升--理柏

路透纽约2月9日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，投资人上周展现对固定收益基金的庞大需求，美国应税债券基金流入规模创下约七个月来新高。

2月8日止当周，应税债券基金吸纳75亿美元，为连续第六周流入，金额也是2016年7月13日止当周以来最高。

数据显示，上周投资级债券基金也有49亿美元挹注，规模为2014年10月来最高。新兴市场债券基金也有起色，流入3.58亿美元，为10月来最高。

“这是表现亮丽的一周，”汤森路透理柏分析师Pat Keon表示，“部分归因于投资热情与正面的想法。大家有风险意愿。”

通胀保值债券基金获得4.39亿美元注资，连续第九周流入。参与放贷基金(Loan-participation funds)吸引8.55亿美元资金，为连续第13周流入。

上周股票基金流动表现有好有坏，美股基金撤出9,900万美元，此前一周流入127亿美元。