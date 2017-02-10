重发-《路透晚报》--2月10日日间新闻摘要（中港台）

(重发以删除赘字) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：两国元首通电话，强调“一个中国”并将加强沟通合作--CCTV

中央电视台(CCTV)报导称，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，称双方将加强沟通合作。特朗普强调，美国政府坚持奉行“一个中国”政策。

--两岸关系：台湾称台美将保持密切联系与沟通，维持很好的〞零意外〞作法

针对中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话一事，台湾总统府表示，台美双方对此保持密切联系与沟通，并且维持很好的〞零意外〞作法。

--中国数据：低基数、强外需推升1月外贸远超预期，出口压力上半年有望缓解

受低基数、外需转暖等因素影响，中国1月进出口增速均远超预期。分析师预计，接下来随着季节扰动因素的减弱，增速或有所回落，但整体而言，外贸受外围经济基本面好转的影响将趋于向好，出口压力上半年有望继续减轻。

--中美关系：确保建设性和互利，要处理好三个层次问题--人民日报海外版

人民日报海外版题为“特朗普的来信别有意味”的文章称，从目前阶段看，要确保中美关系的“建设性”和“互利”，中美双方需要处理好三个层次的问题：双边具体问题；地区和全球性问题；崛起大国与守成大国的关系问题。又要跳出具体问题看大势、大局。

【金融】

--《台湾金融市场一周展望》台股惊惊涨小碎步前行，汇市阴晴不定待迷雾散去

农历年后本土资金回笼，挹注沈寂已久的台湾股市带量上涨，尤其是柜买中心指数迭创高位，股市行情备受期待。若搭配美股居于高位不坠，下周台股有望挑战9,800点大关。至于年后领涨的台币则料落入涨多后修正区，待国际消息面厘清未来方向。

【固定收益】

--《分析》上调利率后中国央行暂停逆回购，降杠杆路上政策风向仍偏紧

中国央行公开市场在春节长假后首次操作即上调利率，但之后便进入短期“休眠”状态，从上周六起，连续六个工作日逆回购停做，本周净回笼规模亦创下七个月来新高；不过有节后大量回流现金的对冲，短期资金面仍无虞。

--中国票据市场：政策面偏紧转贴利率升势未止，近期仍看资金价格走向

中国票据市场本周转贴利率继续小幅上行，因央行上周五调高SLF（常备借贷便利）及公开市场逆回购利率，货币政策预期转紧；而近期资金价格的节节攀升，亦令票据利率调整压力难消。

--中国货币市场：公开市场净回笼无碍短钱宽松，然中长期流动性预期仍谨慎

中国央行公开市场逆回购操作继续暂停，不过仍然无碍中国银行间市场周五短期资金宽松局面，隔夜和七天均有大量融出。交易员表示，节后资金回流造成短线资金供给充裕，不过长线资金价格仍上行，市场对中长期内的流动性预期仍然偏于谨慎。

--中国债市动态：期货止升现券小幅盘整，资金忧虑未解少动多看是上策

此前连涨的国债期货早盘止升小跌，银行间债市缺乏支撑，国开债等现券收益率稍涨，与利率互换一起转为盘整。央行公开市场本周未进行任何操作，短期流动性尚可，但下周面临着大量逆回购和临时流动性便利(TLF)等到期，忧虑未解观望情绪偏重。

--台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.280-0.320%

台湾财政部将于下周一(13日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路透调查显示，农历春节过后因外资汇入，外商银行资金相对充裕，基于消化资金需求，预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.280-0.320%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限

人民币兑美元即期早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。

--《人民币综述》流动性和结售汇格局正在变化，资金流出有望改善

今年以来，人民币兑美元汇率在双向波动中小幅走升，1月升值逾1%，2月走势相对平稳。一方面，人民币流动性“紧平衡”对汇市的影响正在逐渐显现，不论从交易还是资本流出层面，都对人民币汇价形成一定的支撑；另一方面，企业的结购汇格局也在发生变化，但能否持续仍待观察。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线趋陡，流动性紧平衡推升掉期中枢

中国境内美元/人民币掉期曲线本周趋陡，一年期掉期一直在1,200点的一年高位附近徘徊。交易员称，虽然春节后短端资金宽松了不少，但大家对流动性紧张的预期还在，资金盘有大量买需；加上大行近期减少了在掉期长端的卖压，掉期曲线升至一年高位。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续升，CFETS指数重返94关口

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日升0.16%至94.03；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.29。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收升续创两个月新高，后市料继续震荡盘升

中国股市沪综指连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。

--中国证券：证监会要求券商全面自查投行业务，并开展自纠和整改--消息

两位消息人士透露，中国证监会日前下发通知，要求券商对并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和非上市公司推荐业务开展自查自纠和规整规范的专项活动。

--中国证券：上交所将完善期权合约设计，推动组合和证券保证金等创新

上海证券交易所衍生市场部发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。

--中国黄金：产量年均增约3%，积极开发人民币报价衍生品--十三五规划

中国黄金协会称，“十三五”（2016-2020年）期间黄金产量预计年平均增长率3%左右，2020年规划黄金产量500吨，并要积极开发人民币报价的黄金衍生品，建立多层次黄金市场体系。

--台股业绩：台积电1月合并营收766.2亿台币，年增8.1%

全球晶圆代工龙头--台湾台积电公布，1月合并营收766.2亿台币，年增8.1%、月减1.9%。

--中国金属：今年铝产量预计最多增加9%，不清楚冬季会否减产--海德鲁

全球最大铝生产商之一的挪威海德鲁表示，还不清楚中国今年冬季是否会减少铝生产以治理雾霾。该公司预期中国今年铝产量将最多增加9%。

--澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉