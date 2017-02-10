《汇市简讯》美元指数若收在101上方，则下周看多

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
0209GMT
* 美元指数在亚洲市场清淡交投中持平，继昨日因特朗普讲话提振上涨0.4%后进行整固
* 市场基调正面，E-迷你标普500指数期货小涨0.1%，美国原油期货升0.2%，日股日经指数劲升2.2%，日股外亚洲股市小升0.4%
* 动能指标攀升，5日、10日和20日移动均线走势矛盾，技术面整体呈中性
* 需收在2017年跌幅的38.2%回档位100.98上方，技术信号才会转为看多
* 纽约低点100.20和稍早高位100.73分别是初步支撑位/阻力位
* 图表：reut.rs/2ky7oE8 (完) (编译 徐文焰；审校 张若琪)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +