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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 10:20 BJT

《汇市简讯》美元指数若收在101上方，则下周看多

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* 美元指数在亚洲市场清淡交投中持平，继昨日因特朗普讲话提振上涨0.4%后进行整固

* 市场基调正面，E-迷你标普500指数期货小涨0.1%，美国原油期货升0.2%，日股日经指数劲升2.2%，日股外亚洲股市小升0.4%

* 动能指标攀升，5日、10日和20日移动均线走势矛盾，技术面整体呈中性

* 需收在2017年跌幅的38.2%回档位100.98上方，技术信号才会转为看多

* 纽约低点100.20和稍早高位100.73分别是初步支撑位/阻力位

* 图表：reut.rs/2ky7oE8 (完) (编译 徐文焰；审校 张若琪)
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