《中国已公布新股发行上市日程表》--2月10日

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/10 沪 安井食品 732345 5,401 11.12 22.99 民生证券 2/14 2/10 沪 诺邦股份 732238 3,000 13.31 22.99 国金证券 2/14 2/28 沪 大千生态 732955 2,175 15.26 22.97 德邦证券 3/2 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 2/10 沪 江山欧派 2,021 24.83 22.99 广发证券 *2/13 深 思特奇 1,685.5 16.16 22.98 东方花旗 *2/13 深 晨化股份 2,500 10.57 22.98 中航证券 *2/13 沪 茶花股份 6,000 8.37 22.98 国金证券 *2/13 沪 上海天洋 1,500 18.19 22.99 中信证券 *2/13 深 高斯贝尔 4,180 6.31 22.98 招商证券 -- 沪 安正时尚 7,126 16.78 22.98 中信证券 -- 深 汇纳科技 2,500 8.12 22.97 安信证券 -- 深 宣亚国际 1,800 16.14 22.98 中德证券 -- 深 欣天科技 2,000 14.37 22.98 爱建证券 -- 沪 白银有色 69,800 1.78 58.17 中信建投 信达证券 -- 沪 博天环境 4,001 6.74 22.97 中信建投 -- 深 威星智能 2,166.67 12.08 22.99 东吴证券 -- 沪 海峡环保 11,250 4.04 22.99 兴业证券 -- 深 富瀚微 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 -- 沪 重庆建工 18,150 3.12 22.92 华融证券 -- 深 美力科技 2,237 11.97 22.99 兴业证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +