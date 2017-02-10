日本股市：日经指数早盘受特朗普税改预期推动飙升，等候日美首脑会谈

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透东京2月10日 - 日本日经指数周五早盘收涨2.36%，受此前美股涨势带动，美国总统特朗普表示将在未来几周公布重大税务计划。
日经指数早盘中段升至19,378.15点，为1月30日以来最高水平。该指数本周已经累计上涨2.2%。
美国股市周四升至纪录高位，美元和美债收益率(殖利率)亦上升，此前特朗普表示数周内将发布重大税务计划。
投资者一直在等候特朗普竞选时承诺的经济刺激计划细节。
Amundi Japan市场和投资信息部主管Masaru Hamasaki表示，投资者将关注特朗普和日本首相安倍今日稍晚的会谈结果，双方的讨论可能涉及贸易、国家安全以及包括汇率在内的宏观经济问题等。
美元延续隔夜涨势，兑日圆微升至九日高位113.79。出口股上扬，丰田汽车和本田汽车均涨约2.9%，Panasonic劲扬3.37%。
高收益率扶助金融股，三菱日联金融集团(MUFG)涨2.91%，第一生命控股升3.26%，损保控股涨2.33%。
东证股价指数涨2.08%至1,545.09点。JPX-日经400指数涨2.17%至13,865.20点。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 张荻/孙茉莉)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +