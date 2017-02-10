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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 10:41 BJT

日本股市：日经指数早盘受特朗普税改预期推动飙升，等候日美首脑会谈

路透东京2月10日 - 日本日经指数周五早盘收涨2.36%，受此前美股涨势带动，美国总统特朗普表示将在未来几周公布重大税务计划。

日经指数早盘中段升至19,378.15点，为1月30日以来最高水平。该指数本周已经累计上涨2.2%。

美国股市周四升至纪录高位，美元和美债收益率(殖利率)亦上升，此前特朗普表示数周内将发布重大税务计划。

投资者一直在等候特朗普竞选时承诺的经济刺激计划细节。

Amundi Japan市场和投资信息部主管Masaru Hamasaki表示，投资者将关注特朗普和日本首相安倍今日稍晚的会谈结果，双方的讨论可能涉及贸易、国家安全以及包括汇率在内的宏观经济问题等。

美元延续隔夜涨势，兑日圆微升至九日高位113.79。出口股上扬，丰田汽车和本田汽车均涨约2.9%，Panasonic劲扬3.37%。

高收益率扶助金融股，三菱日联金融集团(MUFG)涨2.91%，第一生命控股升3.26%，损保控股涨2.33%。

东证股价指数涨2.08%至1,545.09点。JPX-日经400指数涨2.17%至13,865.20点。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 张荻/孙茉莉)
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