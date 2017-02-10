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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 12:27 BJT

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月10日

    路透上海2月10日 - 中国央行公开市场在春节长假后首次操作即上调利率，但之后便进入短期“休眠”状
态，从上周六起，连续六个工作日逆回购停做，本周净回笼规模亦创下七个月来新高；不过有节后大量回流现
金的对冲，短期资金面仍无虞。

    尽管货币市场总量供给尚属充裕，但在偏紧的政策预期压制下，对未来流动性预期相当谨慎，中长期资金
价格不断攀高。分析人士认为，经济平稳回暖势头未改，金融降杠杆、防风险依旧是宏观调控的主要目标之一
，货币政策风向仍会偏紧。

    他们并指出，今年货币政策在量价调控两方面，会更加重视价格工具的作用，总量保证够用，不出现大的
资金缺口即可；而出于降杠杆的考量，央行对价格工具的使用将更为重视，逆回购利率上调后可能有一定的观
察期，但若有需要，后续继续调高的空间犹存。
                 
    以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -3,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/5-2/10           --       --         --        --     6,250       --        -6,250
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/27-2/4           --       --         --        500    1,200       --          -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/26          --       --         --      1,500    4,600       --        -3,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/14-1/22          --       --         --     14,400    2,500       --       +11,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/7-1/13           --       --         --      5,300    4,300       --        +1,000
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/6            --       --         --      1,500    7,450       --        -5,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
           
 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选            
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。(
完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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