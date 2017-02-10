《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月10日

路透上海2月10日 - 中国央行公开市场在春节长假后首次操作即上调利率，但之后便进入短期“休眠”状 态，从上周六起，连续六个工作日逆回购停做，本周净回笼规模亦创下七个月来新高；不过有节后大量回流现 金的对冲，短期资金面仍无虞。 尽管货币市场总量供给尚属充裕，但在偏紧的政策预期压制下，对未来流动性预期相当谨慎，中长期资金 价格不断攀高。分析人士认为，经济平稳回暖势头未改，金融降杠杆、防风险依旧是宏观调控的主要目标之一 ，货币政策风向仍会偏紧。 他们并指出，今年货币政策在量价调控两方面，会更加重视价格工具的作用，总量保证够用，不出现大的 资金缺口即可；而出于降杠杆的考量，央行对价格工具的使用将更为重视，逆回购利率上调后可能有一定的观 察期，但若有需要，后续继续调高的空间犹存。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -3,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/5-2/10 -- -- -- -- 6,250 -- -6,250 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/27-2/4 -- -- -- 500 1,200 -- -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/26 -- -- -- 1,500 4,600 -- -3,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/14-1/22 -- -- -- 14,400 2,500 -- +11,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 -- -- -- 5,300 4,300 -- +1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/6 -- -- -- 1,500 7,450 -- -5,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/14-1/22、1/23-1/26、1/27-2/4和2/5-2/10。( 完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)