台湾汇市：台币盘初随韩元走贬，美国总统特朗普将推税改激发美元上涨

路透台北2月10日 - 台币兑美元周五早盘走贬。交易员表示，美国总统特朗普暗示即将减税激发美元多头，盘初韩元走弱带动台币疲软。但因台股再创高位，各方观望台币汇价，盘初交易不算太热络。

汇银人士表示，仍有少数大型外商银进场买汇，但零星的外商银也有抛汇的情况，方向不一。出口商则是仍在等待更好的价格才愿意抛汇。

〞川普(特朗普)说要减税，但是还要再看他到底要提什么方案，〞一位外商银交易员说。

美元隔夜全线跳涨后周五早盘守住可观涨幅。美国总统特朗普称，将在未来几周公布一项自里根(雷根)时代以来最具雄心的税改计划。

线型上来看，一位小型商银交易员表示，农历年后台币的一波可观升值，自31.150-31.170的水位，一路掼破到达30.800附近，随后回软。但今日台币一开盘贬至31.190，不排除台币区间向右移动。

本地时间10:31，韩元兑美元报1,152.0，上日收在1,145.8；台股加权指数则涨0.77%，盘中再创下逾20个月的高位。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇报31.040/31.081，上日收在31.015。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.050-31.200

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