《美国上市公司业绩公布日程表》--2月10日至2月17日

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透2月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/2/10 BMO IPG.N Q4 2016 Interpublic Group of Companies Inc 2017/2/10(预估) BMO XRAY.OQ Q4 2016 Dentsply Sirona Inc 2017/2/10 BMO AON.N Q4 2016 Aon PLC 2017/2/10 BMO VTR.N Q4 2016 Ventas Inc 2017/2/10 BMO CBG.N Q4 2016 世邦魏理仕(CBRE) 2017/2/13 BMO HCP.N Q4 2016 HCP Inc 2017/2/13 AMC FRT.N Q4 2016 Federal Realty Investment Trust 2017/2/13 AMC VNO.N Q4 2016 Vornado Realty Trust 2017/2/13 AMC NBL.N Q4 2016 Noble Energy Inc 2017/2/14 12:00 DISCA.OQ Q4 2016 Discovery Communications Inc 2017/2/14(预估) BMO TGNA.N Q4 2016 Tegna Inc 2017/2/14 BMO DPS.N Q4 2016 Dr Pepper Snapple Group Inc 2017/2/14 BMO FLIR.OQ Q4 2016 FLIR Systems Inc 2017/2/14 BMO MLM.N Q4 2016 Martin Marietta Materials Inc 2017/2/14 BMO TAP.N Q4 2016 Molson Coors Brewing Co 2017/2/14(预估) BMO FE.N Q4 2016 第一能源(FirstEnergy) 2017/2/14 AMC AIG.N Q4 2016 美国国际集团(AIG) 2017/2/14 AMC A.N Q1 2017 安捷伦科技 2017/2/14 AMC ESRX.OQ Q4 2016 快捷药方(Express Scripts Holding) 2017/2/14 AMC DVN.N Q4 2016 戴文能源(Devon Energy) 2017/2/15 11:30 PEP.N Q4 2016 百事可乐(PepsiCo) 2017/2/15 13:00 ADI.OQ Q1 2017 亚德诺半导体(ADI) 2017/2/15 BMO ETR.N Q4 2016 Entergy Corp 2017/2/15 BMO PGR.N January 2017 前进保险(Progressive) 2017/2/15 BMO WYN.N Q4 2016 Wyndham Worldwide Corp 2017/2/15 AMC MAR.OQ Q4 2016 万豪国际(Marriott International) 2017/2/15 AMC IFF.N Q4 2016 International Flavors & Fragrances Inc 2017/2/15 AMC NTAP.OQ Q3 2017 NetApp Inc 2017/2/15 AMC AMAT.OQ Q1 2017 应用材料(Applied Materials) 2017/2/15 AMC TRIP.OQ Q4 2016 TripAdvisor Inc 2017/2/15 AMC CF.N Q4 2016 CF Industries Holdings Inc 2017/2/15 AMC SRCL.OQ Q4 2016 Stericycle Inc 2017/2/15 AMC EQIX.OQ Q4 2016 Equinix Inc 2017/2/15 AMC CSCO.OQ Q2 2017 思科(Cisco Systems) 2017/2/15 AMC CBS.N Q4 2016 美国哥伦比亚广播公司(CBS) 2017/2/15 AMC WMB.N Q4 2016 Williams Companies Inc 2017/2/15 AMC MRO.N Q4 2016 Marathon Oil Corp 2017/2/15 AMC KHC.OQ Q1 2017 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ) 2017/2/15 AMC XEC.N Q4 2016 Cimarex Energy Co 2017/2/16 12:00 DUK.N Q4 2016 杜克能源(Duke Energy) 2017/2/16 BMO PCG.N Q4 2016 太平洋燃气电力(PG&E Corp.) 2017/2/16 BMO WM.N Q4 2016 废物管理(Waste Management) 2017/2/16 BMO ZTS.N Q4 2016 Zoetis Inc 2017/2/16 BMO ALXN.OQ Q4 2016 Alexion Pharmaceuticals Inc 2017/2/16 BMO LH.N Q4 2016 Laboratory Corporation of America Holdings 2017/2/16 BMO SCG.N Q4 2016 SCANA Corp 2017/2/16 BMO AEE.N Q4 2016 Ameren Corp 2017/2/16 BMO CHTR.OQ Q4 2016 特许通讯(Charter Communications) 2017/2/16 AMC RSG.N Q4 2016 Republic Services Inc 2017/2/16 AMC ED.N Q4 2016 爱迪生联合电气(Consolidated Edison) 2017/2/16 AMC FLS.N Q4 2016 Flowserve Corp 2017/2/16 AMC DVA.N Q4 2016 DaVita Inc 2017/2/16 AMC DLR.N Q4 2016 Digital Realty Trust Inc 2017/2/17(预估) BMO LUK.N Q4 2016 Leucadia National Corp 2017/2/17 BMO CPB.N Q2 2017 Campbell Soup Co 2017/2/17 BMO FLR.N Q4 2016 福陆(Fluor) 2017/2/17 BMO VFC.N Q4 2016 VF Corp 2017/2/17 BMO SE.N Q4 2016 Spectra Energy Corp 2017/2/17 BMO MCO.N Q4 2016 穆迪 2017/2/17 BMO SJM.N Q3 2017 J M Smucker Co 2017/2/17 BMO DE.N Q1 2017 迪尔(Deere) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 许娜；审校 杜明霞)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +