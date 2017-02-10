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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 10:45 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月10日至2月17日

    路透2月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美
国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期            公布时间   公司代码    业绩季度及公司名称
 2017/2/10           BMO        IPG.N       Q4 2016 Interpublic Group of Companies Inc 
 2017/2/10(预估)     BMO        XRAY.OQ     Q4 2016 Dentsply Sirona Inc 
 2017/2/10           BMO        AON.N       Q4 2016 Aon PLC 
 2017/2/10           BMO        VTR.N       Q4 2016 Ventas Inc 
 2017/2/10           BMO        CBG.N       Q4 2016 世邦魏理仕(CBRE)
 2017/2/13           BMO        HCP.N       Q4 2016 HCP Inc 
 2017/2/13           AMC        FRT.N       Q4 2016 Federal Realty Investment Trust 
 2017/2/13           AMC        VNO.N       Q4 2016 Vornado Realty Trust 
 2017/2/13           AMC        NBL.N       Q4 2016 Noble Energy Inc 
 2017/2/14           12:00      DISCA.OQ    Q4 2016 Discovery Communications Inc 
 2017/2/14(预估)     BMO        TGNA.N      Q4 2016 Tegna Inc 
 2017/2/14           BMO        DPS.N       Q4 2016 Dr Pepper Snapple Group Inc 
 2017/2/14           BMO        FLIR.OQ     Q4 2016 FLIR Systems Inc 
 2017/2/14           BMO        MLM.N       Q4 2016 Martin Marietta Materials Inc 
 2017/2/14           BMO        TAP.N       Q4 2016 Molson Coors Brewing Co 
 2017/2/14(预估)     BMO        FE.N        Q4 2016 第一能源(FirstEnergy)
 2017/2/14           AMC        AIG.N       Q4 2016 美国国际集团(AIG)
 2017/2/14           AMC        A.N         Q1 2017 安捷伦科技
 2017/2/14           AMC        ESRX.OQ     Q4 2016 快捷药方(Express Scripts Holding)
 2017/2/14           AMC        DVN.N       Q4 2016 戴文能源(Devon Energy)
 2017/2/15           11:30      PEP.N       Q4 2016 百事可乐(PepsiCo)
 2017/2/15           13:00      ADI.OQ      Q1 2017 亚德诺半导体(ADI)
 2017/2/15           BMO        ETR.N       Q4 2016 Entergy Corp 
 2017/2/15           BMO        PGR.N       January 2017 前进保险(Progressive)
 2017/2/15           BMO        WYN.N       Q4 2016 Wyndham Worldwide Corp 
 2017/2/15           AMC        MAR.OQ      Q4 2016 万豪国际(Marriott International)
 2017/2/15           AMC        IFF.N       Q4 2016 International Flavors & Fragrances Inc 
 2017/2/15           AMC        NTAP.OQ     Q3 2017 NetApp Inc 
 2017/2/15           AMC        AMAT.OQ     Q1 2017 应用材料(Applied Materials)
 2017/2/15           AMC        TRIP.OQ     Q4 2016 TripAdvisor Inc 
 2017/2/15           AMC        CF.N        Q4 2016 CF Industries Holdings Inc 
 2017/2/15           AMC        SRCL.OQ     Q4 2016 Stericycle Inc 
 2017/2/15           AMC        EQIX.OQ     Q4 2016 Equinix Inc 
 2017/2/15           AMC        CSCO.OQ     Q2 2017 思科(Cisco Systems)
 2017/2/15           AMC        CBS.N       Q4 2016 美国哥伦比亚广播公司(CBS)
 2017/2/15           AMC        WMB.N       Q4 2016 Williams Companies Inc 
 2017/2/15           AMC        MRO.N       Q4 2016 Marathon Oil Corp 
 2017/2/15           AMC        KHC.OQ      Q1 2017 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)
 2017/2/15           AMC        XEC.N       Q4 2016 Cimarex Energy Co 
 2017/2/16           12:00      DUK.N       Q4 2016 杜克能源(Duke Energy)
 2017/2/16           BMO        PCG.N       Q4 2016 太平洋燃气电力(PG&E Corp.)
 2017/2/16           BMO        WM.N        Q4 2016 废物管理(Waste Management)
 2017/2/16           BMO        ZTS.N       Q4 2016 Zoetis Inc 
 2017/2/16           BMO        ALXN.OQ     Q4 2016 Alexion Pharmaceuticals Inc 
 2017/2/16           BMO        LH.N        Q4 2016 Laboratory Corporation of America Holdings 
 2017/2/16           BMO        SCG.N       Q4 2016 SCANA Corp 
 2017/2/16           BMO        AEE.N       Q4 2016 Ameren Corp 
 2017/2/16           BMO        CHTR.OQ     Q4 2016 特许通讯(Charter Communications)
 2017/2/16           AMC        RSG.N       Q4 2016 Republic Services Inc 
 2017/2/16           AMC        ED.N        Q4 2016 爱迪生联合电气(Consolidated Edison)
 2017/2/16           AMC        FLS.N       Q4 2016 Flowserve Corp 
 2017/2/16           AMC        DVA.N       Q4 2016 DaVita Inc 
 2017/2/16           AMC        DLR.N       Q4 2016 Digital Realty Trust Inc 
 2017/2/17(预估)     BMO        LUK.N       Q4 2016 Leucadia National Corp 
 2017/2/17           BMO        CPB.N       Q2 2017 Campbell Soup Co 
 2017/2/17           BMO        FLR.N       Q4 2016 福陆(Fluor)
 2017/2/17           BMO        VFC.N       Q4 2016 VF Corp 
 2017/2/17           BMO        SE.N        Q4 2016 Spectra Energy Corp 
 2017/2/17           BMO        MCO.N       Q4 2016 穆迪
 2017/2/17           BMO        SJM.N       Q3 2017 J M Smucker Co 
 2017/2/17           BMO        DE.N        Q1 2017 迪尔(Deere)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 许娜；审校 杜明霞)
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