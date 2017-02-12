主要国家经济指标预测--2月13日****

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月12日(日) 2350 日本GDP(较前季) 第四季 +0.3% +0.3% 环比年率 +1.1% +1.3% 2月13日(一) 2100 韩国出口价格 (较上年同期) 1月 -- +6.3% 进口价格 (较上年同期) -- +9.2% 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- -- 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月9日(四) 2350 日本企业物价指数(较前月) 1月 +0.6% +0.2% (较上年同期) +0.5% 持平 2月10日(五) 0030 澳洲房屋融资 12月 +0.4% +1.0% 投资性房屋融资 -1.0% -- -- 中国贸易数据 1月 以美元计价出口(较上年同期) +7.9% +3.3% 以美元计价进口(较上年同期) +16.7% +10.0% 贸易收支(亿美元) 顺差513.47 顺差479 0745 法国工业生产(较前月) 12月 -0.9% -0.7% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第四季 +0.4% -- 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 12月 +1.4% 持平 (经工作日调整，较上年同期) +6.6% +3.3% 0930 英国建筑业产出(较前月) 12月 +1.8% +1.0% (较上年同期) +0.6% -0.5% 0930 英国工业生产(较前月) 12月 +1.1% +0.2% (较上年同期) +4.3% +3.2% 制造业产出(较前月) +2.1% +0.5% (较上年同期) +4.0% +1.8% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 12月 逆差21.14 逆差33 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差108.90 逆差115 1330 加拿大就业岗位变动(万个) 1月 增加4.83 持平 失业率 6.8% 6.9% 就业参与率 65.9% -- 1330 美国进口物价(较前月) 1月 +0.4% +0.2% 出口物价(较前月) 1月 +0.1% +0.1% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月初值 95.7 97.9 现况指数 111.2 110.9 预期指数 85.7 89.0 1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 盈余510 盈余400 2月12日(日) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 +2.7% -- (较上年同期) +5.6% -- (完) (整理 杜明霞/张明钧；审校 王颖)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。