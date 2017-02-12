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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--2月13日****

    以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段    预估值        前值
    
    2月12日(日)
    2350 日本GDP(较前季)                          第四季      +0.3%        +0.3%
              环比年率                                        +1.1%        +1.3%
    
    2月13日(一)
    2100 韩国出口价格 (较上年同期)                   1月       --          +6.3%
             进口价格 (较上年同期)                             --          +9.2%
    2145 新西兰食品价格指数                          1月       --            --
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      现值      预估值
    
    2月9日(四)
    2350 日本企业物价指数(较前月)                    1月      +0.6%       +0.2%
                         (较上年同期)                         +0.5%        持平
    
    2月10日(五)
    0030 澳洲房屋融资                               12月      +0.4%       +1.0%
             投资性房屋融资                                   -1.0%         -- 
     --  中国贸易数据                                1月
             以美元计价出口(较上年同期)                       +7.9%       +3.3%
             以美元计价进口(较上年同期)                      +16.7%      +10.0%
             贸易收支(亿美元)                            顺差513.47     顺差479
    0745 法国工业生产(较前月)                       12月      -0.9%       -0.7%
    0745 法国非农就业岗位(较前季)                 第四季      +0.4%          --
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)         12月      +1.4%        持平
                       (经工作日调整，较上年同期)             +6.6%       +3.3%
    0930 英国建筑业产出(较前月)                     12月      +1.8%       +1.0%
                       (较上年同期)                           +0.6%       -0.5%
    0930 英国工业生产(较前月)                       12月      +1.1%       +0.2%
                 (较上年同期)                                 +4.3%       +3.2%
             制造业产出(较前月)                               +2.1%       +0.5%
                       (较上年同期)                           +4.0%       +1.8%
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)           12月  逆差21.14      逆差33
             全球商品贸易收支(亿英镑)                    逆差108.90     逆差115
    1330 加拿大就业岗位变动(万个)                    1月   增加4.83        持平
                          失业率                               6.8%        6.9%
                      就业参与率                              65.9%         -- 
    1330 美国进口物价(较前月)                        1月      +0.4%       +0.2%
             出口物价(较前月)                        1月      +0.1%       +0.1%
    1500 美国密西根大学消费者信心指数            2月初值       95.7        97.9
                             现况指数                         111.2       110.9
                             预期指数                          85.7        89.0
    1900 美国联邦预算(亿美元)                        1月    盈余510     盈余400
    
    2月12日(日)
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                1月      +2.7%         -- 
                             (较上年同期)                     +5.6%         -- 
   (完) (整理 杜明霞/张明钧；审校 王颖)
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