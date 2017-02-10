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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 10:54 BJT

台湾股市：早盘升至逾20个月高位，受外资买盘引发的乐观人气提振

路透台北2月10日 - 台湾股市周五涨至逾20个月最高位，追随海外市场升势并受近期外资买盘带来的乐观人气提振。

0154 GMT，台湾加权股价指数涨0.7%至9,660.18点，为自2015年6月1日以来最高。上日该指数收高0.5%，为2015年6月初以来最高收盘价。

外资周四买超台股，他们占所有股票交易规模的三分之一左右。

电子类指数涨幅多达0.5%，金融保险类指数最高涨1.4%。

交投比较活跃的金融股中，新光金涨幅高达9.7%，国泰金最高涨3.6%，受益于最近下跌后的低接买盘。(完) (编译 王琛/李爽 审校 徐文焰/许娜)
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