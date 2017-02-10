路透基点：建业地产股份考虑提高1.5亿美元3.5年期贷款的规模--TRLPC

路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，建业地产股份有限公司(CCRE)筹办的1.5亿美元3.5年期一般银团贷款目前获超过六家银行的参与，因认贷金额超过目标，本宗贷款规模可能上调。

中银香港担任该贷款的牵头行兼簿记行，本案已于去年12月启动，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码415个基点。

其他参与银行主要来自中国，除牵头行兼簿记行承贷部分外，其他银行总计承贷规模已经超过1.5亿美元的目标。

本次联贷融资所得用于一般企业用途，包括偿还债务。

该公司上次是在2013年10月涉足贷款市场，当时从五家银行获得一笔1.25亿美元等值、双档三年期俱乐部贷款。

建业地产股份有限公司位于中国河南省，在香港上市。穆迪和标普给该公司的评级为Ba3/B+。(完) (编译 郑茵 审校 于春红)