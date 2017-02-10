路透基点：建业地产股份考虑提高1.5亿美元3.5年期贷款的规模--TRLPC

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，建业地产股份有限公司(CCRE)筹办的1.5亿美元3.5年期一般银团贷款目前获超过六家银行的参与，因认贷金额超过目标，本宗贷款规模可能上调。
中银香港担任该贷款的牵头行兼簿记行，本案已于去年12月启动，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码415个基点。
其他参与银行主要来自中国，除牵头行兼簿记行承贷部分外，其他银行总计承贷规模已经超过1.5亿美元的目标。
本次联贷融资所得用于一般企业用途，包括偿还债务。
该公司上次是在2013年10月涉足贷款市场，当时从五家银行获得一笔1.25亿美元等值、双档三年期俱乐部贷款。
建业地产股份有限公司位于中国河南省，在香港上市。穆迪和标普给该公司的评级为Ba3/B+。(完) (编译 郑茵 审校 于春红)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +