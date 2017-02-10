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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 12:40 BJT

台湾货币市场：短率高位向上，因资金分配不均且国际债仍有交割

    * 短率续扬，国际债仍交割且分配不均
    * 龙头银行开门机率低，后续仍有国际债交割
    * 2月资金情势不宜乐观，调度需及早因应

     记者 董永年
    路透台北2月10日 - 台湾银行间短率周五区间高位略向上。资金调度人员称，受近日国
库借款与国际债券密集交割影响，银行分配不均情形暂难改变。且因龙头银行短期内开门机
率不高、月底前料仍有大额国际债交割，短率料易上难下。
    
    他们表示，今日仍有约457亿台币的国际债交割，本地银行资金分配不均现象明显。外
商银行虽较为宽裕，但拆款利率也因应情势略为调高。虽然国际债交割高峰期于今日暂告段
落，但月底前预料还有苹果等债券要交割，这个月底恐怕不会太轻松。
    
    〞原本大家习惯年后资金应该宽松的，但没有。〞一位大型公股银行交易员说。
    
    资金调度人士称，受市场预期美国可能在6月升息，以及金管会预计在6月底前实施保险
业投资国际债不可赎回年限改为至少满五年(nc5)新规范双重影响下，今年以来国际债券发
行如潮水般涌出，发行与投资者都有高度需求。根据柜买中心已掌握的发行统计显示，2月1
5日前将挂牌的美元债新发量将达114.9亿美元。
    
    资金调度人士表示，2月底前，还会有苹果、全球第二大移动通讯运营商沃达丰
等等大型案件交割，再加上大型龙头银行因政府基金走钱，本月开门机率不高等不利因素影
响，本月资金情势不宜乐观看待。    
    
    今日有威瑞森通讯14.75亿美元国际债交割。后续尚有:下周三(15日)第一银行5
亿美元、瑞银1亿美元、花旗银行两档共5.8亿美元国际债。   
    
    据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆
3,446亿台币，而周四(9日)发行额已降至约2兆1,729亿，显示新春开市后通货回笼约1,717
亿。    
    
 本地时间 12:15                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.085                  31.046
 台湾加权股价指数<.TWII           9,680.33                9,590.18
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                  0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.174%            0.175-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.230-0.400%            0.178-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.400%            0.200-0.390%
    
    **短票利率续扬**
    
    短票方面，票券商交易员指出，今日发票量例行性增加，但受国际债券交割紧缩因素影
响，买票利率持续上扬。
    
    交易员表示，除国际债因素外，大型企业在农历春节后大量发行免保短票，也让卖票难
度略为升高，今日有银行的买票利率甚至开高至0.42%。
    
     〞分配不均，补缺口手脚要快。 〞一位大型票券商交易员说。  
       
   今日票券商与银行间承作自保短票利率在0.38-0.42%，上日在0.37-0.40%。
    
   据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.382%，区间在0.28-0.405%，
成交量为153.86亿台币；前日加权平均利率在0.377%，区间在0.33-0.40%，成交量为135.25
亿台币。上日自保60天短票成交加权平均利率在0.389%，区间在0.35-0.46%，成交量为28.6
9亿台币；前日加权平均利率在0.381%，区间在0.28-0.46%，成交量为19.45亿台币。    
        
    台湾央行周五定存单到期1,435.5亿台币，央行定存单发行金额稍晚才会公布。
    
    下周央行存单到期总额为1兆(万亿)612.5亿台币，到期存单金额分别是：周一1,547亿
、周二796亿、周三775亿、周四6,395亿、周五1,099.5亿台币。
       
    拆款中心资料显示，经修正后周四银行超额准备为527亿台币，累计超额准备达
到1,821亿台币、加计前期1%的超额准备3,202亿台币。
    
          　      
    **RP利率趋升**
        
    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，受国际债券交割影响，寿险业者解钱明显，缺
口只能转向银行与投信调度。
    
    交易员指出，由于资金多缺不一，近日RP利率区间也变宽，下周状况可能会有所改善。
    
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.34-0.35%，上日为0.32-0.33%；公
司债附买回利率主要落在0.44-0.45%，上日0.41-0.45%。
    
    在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.26-0.35%，
上日0.29-0.30%；公司债利率主要成交在0.34-0.35%，上日0.32-0.35%。(完)

 (审校 杨淑祯)
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