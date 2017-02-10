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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 11:29 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走升，受强劲的中国贸易数据提振

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* 中国外贸数据稳健，帮助澳元走升

* 中国1月人民币计价出口同比增15.9%，进口增25.2%，对市场带来正面影响

* 澳元从数据公布前的0.7640美元升至0.7658的盘中新高

* 澳元/美元料将测试周四高点0.7664 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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